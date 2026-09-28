Flavia Montes cuenta por qué no aceptó la convocatoria de la selección peruana: "Al final de nada vale"

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Flavia Montes atraviesa una etapa especial con Alianza Lima, pero también tuvo que tomar una decisión respecto a la selección peruana. La voleibolista de 25 años explicó los motivos que la llevaron a no aceptar la convocatoria.

Flavia Montes decidió priorizar su salud

Tras el triunfazo por 3-0 de Alianza Lima frente a CAV Esquimo en la Noche Blanquiazul de Vóley 2026, Flavia Montes por fin contó por qué no estuvo con la selección peruana en el Sudamericano de Vóley 2026.

La voleibolista juró que su ausencia no significa que no quiera sudar la camiseta de la Bicolor, pues sacó en cara que siempre estuvo presente cuando fue convocada por el entrenador Antonio Rizola.

"No habría ningún problema. Yo todos los años estuve presente en selección. Si buscan videos, se pueden dar cuenta", sostuvo Flavia Montes al ser consultada por su ausencia.

Sin embargo, la jugadora explicó que llegó a Alianza Lima arrastrando una lesión, por lo que consideró necesario tener mayor cuidado con su recuperación antes de asumir nuevos compromisos deportivos.

"Yo llegué a Alianza con una lesión y es por eso que traté de cuidarme lo más posible, porque al final de nada vale yo ir a selección y no jugar nada, y estar lesionada", manifestó.

En ese sentido, Flavia Montes optó por priorizar su salud con la intención de recuperarse completamente y poder rendir al máximo tanto con el cuadro blanquiazul como con la selección peruana cuando vuelva a ser convocada.

"Entonces decidí cuidarme primero para poder dar mi máximo, tanto en selección como en mi equipo", agregó la central.

Flavia Montes y la Noche Blanquiazul 2026

Mientras afronta su primera temporada con el club de sus amores, Flavia Montes también tuvo un momento especial durante la Noche Blanquiazul de Vóley 2026. La jugadora reconoció que la presentación ante los hinchas le generó varios nervios.

"Muy feliz. Al principio, muchos nervios, la presentación. En verdad estamos ahí en el túnel supernerviosas todas. Esta es una experiencia muy bonita para mí, súper nueva, recibir todo el cariño de ustedes", contó.

Flavia Montes destacó además el respaldo que encontró dentro del plantel y el ambiente que se vivió durante la jornada. Para la voleibolista, el apoyo entre compañeras es fundamental mientras buscan alcanzar sus objetivos con Alianza Lima.

"Feliz con el ambiente, súper feliz. Las chicas nos apoyamos en todo momento y eso es lo bonito. Siempre trabajando para eso, estoy tratando de hacer lo mejor de mí", señaló.

Así, Flavia Montes explicó que su ausencia de la selección peruana se debió a la lesión con la que llegó a Alianza Lima, por lo que decidió priorizar su salud y recuperación.