Uruguay golea 4-1 a Corea del Sur y Diego Forlán logra su primera victoria como técnico de la 'Celeste'

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de caer 3-1 ante Japón en el debut de Diego Forlán como técnico, la selección de Uruguay goleó 4-1 a su similar de Corea del Sur convirtiéndose así en la primera victoria siendo dirigida por el exfutbolista.

Uruguay venció 4-1 a Corea del Sur en amistoso internacional

Con doblete de Darwin Núñez, un tanto de Giorgian de Arrascaeta y un autogol de Kim Min-jae, la 'Celeste' logró este triunfo en un amistoso internacional ante el cuadro asiático en el marco de la fecha FIFA. Mientras que Kang-In Lee descontó para los 'Tigres del Asia'.

El combinado sudamericano ganó luego de ocho partidos sin conocer la victoria incluidos tres partidos por el Mundial 2026. Vale señalar que, al mando de Marcelo Bielsa, el conjunto oriental había ganado por última vez en el amistoso ante Uzbekistán que culminó 2-1, el 13 de octubre de 2025.

Después el ciclo del rosarino no encontró más triunfos. En los amistosos de noviembre de 2025 empató 0-0 con México y fue goleada 5-1 ante Estados Unidos. En el presente año, previo a la justa mundialista desarrollada en Norteamérica empató ante Inglaterra 1-1 y ante Argelia 0-0, también en amistosos.

Ya en la Copa del Mundo, el cuadro uruguayo igualó 1-1 ante Arabia Saudita y 2-2 ante Cabo Verde, con derrota 1-0 ante España, lo que marcó la eliminación y la despedida de Bielsa.

Festejo de Darwin Núñez en uno de sus dos goles ante Corea del Sur

Así fue el trámite del partido entre uruguayos y surcoreanos

Uruguay abrió el marcador a los 13 minutos tras una buena habilitación de Giorgian De Arrascaeta a Darwin Núñez, quien apareció para definir y poner el 1-0 a favor del combinado sudamericano.

La 'Celeste' mantuvo el control del partido y amplió su ventaja a los 27 minutos. Esta vez fue el propio De Arrascaeta quien se hizo presente para firmar el 2-0. A poco de finalizar la primera mita del cotejo, Uruguay volvió a encontrar el camino del gol luego de Kim Min Jae marcó en propia puerta.

En el complemento, Darwin Núñez volvió a aparecer a los 62 minutos tras recibir una habilitación de Guillermo Varela y finalmente a los 80 minutos Kang-In Lee descontó para Corea del Sur.

Luego de una racha de ocho partidos sin conocer victoria, este lunes la selección de Uruguay goleó 4-1 a su similar de Corea del Sur en un amistoso internacional por fecha FIFA conviriténdose así en el primer partido ganado en la etapa de Diego Forlán como técnico. Darwin Núñez con un doblete, un tanto de Giorgian de Arrascaeta y un autogol de Kim Min-jae le dieron la alegríaa al combinado charrúa y Kang-In Lee descontó para los 'Tigres del Asia'.