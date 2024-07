Giancarlo Granda explica la razón detrás del interés de Alianza Lima por Paolo Guerrero

17/07/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

En medio de la intensa búsqueda de refuerzos por parte de Alianza Lima, Giancarlo Granda ha salido a explicar las razones que motivan el interés del club por fichar a Paolo Guerrero. Aquí te contamos todos los detalles.

La polémica con Paolo Guerrero

El altercado entre Paolo Guerrero y Guillermo 'Chicho' Salas ocurrió durante el partido contra Alianza Lima, cuando el delantero de 40 años se negó a ingresar al campo a pesar de la solicitud del técnico.

Esta negativa ha provocado especulaciones sobre la relación entre Paolo Guerrero y el club César Vallejo, así como sus verdaderas intenciones respecto a su futuro en el fútbol.

El periodista Giancarlo Granda sugirió que Paolo Guerrero podría estar buscando su salida del equipo poeta para unirse a Alianza Lima.

Este interés surge porque Paolo Guerrero desea finalizar su carrera en un equipo con más prestigio y proyección. No obstante, su salida del club trujillano no será fácil debido a las complicaciones contractuales.

¿Por qué Alianza quiere a Guerrero?

El conflicto ha puesto a Paolo Guerrero en la mira de varios clubes, siendo Alianza Lima el que muestra mayor interés en fichar al delantero.

Giancarlo Granda, en una intervención en 'Radio Nacional', destacó que Alianza Lima está en búsqueda de nuevos delanteros debido a los problemas físicos que enfrentan sus actuales jugadores en esa posición.

"Es raro que Alianza busque un '9' o dos. Si tiene a Barcos, Sabbag, Waterman, De Santis y Guzmán. Se va Serna que no es '9'", comentó Giancarlo Granda.

Esta búsqueda se ha intensificado debido a las lesiones que afectan a Cecilio Waterman y Pablo Sabbag, lo que ha dejado al equipo con pocas opciones confiables en la delantera.

Problemas físicos en Alianza Lima

Las lesiones de Cecilio Waterman y Pablo Sabbag son una preocupación constante para Alianza Lima. Giancarlo Granda explicó que la situación de Sabbag es especialmente delicada, ya que podría enfrentar una lesión crónica que lo mantendría fuera de las canchas por períodos prolongados.

"Está buscando centro delanteros porque sabe que Cecilio Waterman y Pablo Sabbag no están recuperados de sus lesiones. Creen que lo de Sabbag, en cualquier momento, puede repetirse, que es una lesión complicada, crónica. Y porque Waterman que estuvo en el banco de suplentes, tiene una lesión más complicada de lo que esperan".

En este contexto, Hernán Barcos es el único delantero que se encuentra en óptimas condiciones. "En Alianza, que creen que tienen tanto '9', en verdad no lo tiene . El único es Barcos, que no se resfría, no se lesiona y juega siempre", afirmó Granda, subrayando la necesidad urgente de reforzar la delantera del equipo.

El enfrentamiento entre Paolo Guerrero y 'Chicho' Salas ha generado especulaciones sobre el futuro del delantero. Alianza Lima busca reforzar su delantera y considera al 'Depredador' una opción, pero su salida del club César Vallejo dependerá de factores contractuales y estratégicos.