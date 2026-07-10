Romario apunta contra Carlo Ancelotti tras la eliminación de Brasil del Mundial 2026: "No hay manera de que pueda continuar"

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La eliminación de Brasil del Mundial 2026 ha generado gran repercusión más allá de las canchas. Este vez Romario, campeón del mundo con la Canarinha en Estados Unidos 1994 apuntó contra Carlo Ancelotti y ha solicitado que no continúe dirigiendo al combinado carioca.

Romario no quiere que Ancelotti dirija más a Brasil

El último jueves, uno de los exjugadores más representativos del balompié brasileño ha sorprendido a más de uno ha solicitado el despido del seleccionador italiano debido a que considera que no tiene conduciones para continuar al frente del equipo tras su eliminación de la Copa del Mundo 2-0 ante Noruega por octavos de final.

El también senador afirmó que, si dependiera de él, rescindiría de inmediato el contrato del exentrenador del Real Madrid, renovado recientemente hasta 2030, y sostuvo que el fracaso en la justa mundialista demuestra que el proyecto no tiene futuro.

"Si fuera el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol rompería ese contrato. No tiene cómo continuar", afirmó durante una transmisión en su canal Romário TV. "Esto no puede ser, algo tiene que cambiar. ¡No puede ser, car***!", agrego totalmente eufórico.

Además, señaló que si por él fuera "lo habría destrozado". Aseguró que "al terminar el partido habría ido al vestuario como presidente y les habría dicho: 'Genial, muchas gracias, adiós'. Y que se jodan".

"Llévenlo a los tribunales, a ver qué pasa. No hay forma de que Ancelotti siga siendo el entrenador de la selección brasileña después de este fiasco, de la vergüenza que causó", lanzó el exdelantero sin esconder su ira.

😳🇧🇷 Romário pidió el DESPIDO de Carlo Ancelotti como entrenador de la Selección Brasileña:



"No hay forma de que Ancelotti siga siendo el seleccionador después de este FIASCO, de esta vergüenza que él causó.



Yo ROMPERÍA ESE CONTRATO y le diría que vaya a los tribunales".... — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 9, 2026

Romario menciona a Bruno Guimaraes en su pronunciamiento

En otro momento, el brasileño que brilló en el Barcelona criticó también la salida de Bruno Guimaraes por Éderson una modificación que desde su perspectiva debilitó al equipo en el cotejo frente a la escuadra de Noruega.

Asimismo, censuró la confección de la lista y sostuvo que el entrenador no consiguió darle identidad de juego al equipo. Aunque sí reconoció que los futbolistas también tuvieron responsabilidad en la eliminación, insistió en que el principal cambio debe comenzar por el banco y afirmó que Brasil no puede iniciar un nuevo ciclo mundialista con el mismo cuerpo técnico.

Es así que, Romario se ha pronunciado tajantemente tras la eliminación de Brasil del Mundial 2026 y apuntó contra el director técnico Carlo Ancelotti solicitando que ya no debería dirigir más a la Verdeamarela debido a que consideró que ha ocasionado un "fiasco2 tras ser derrotado 2-1 ante Noruega.