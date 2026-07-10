Erling Haaland: Conoce a Anastasia Kostromitina, la modelo rusa que es un "clon" del futbolista noruego

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un inesperado parecido físico entre Erling Haaland y la modelo rusa Anastasia Kostromitina generó una ola de comentarios en redes sociales, luego de que un video publicado por la madre de la joven mostrara los rasgos similares entre ambos. La comparación sorprendió a miles de usuarios, quienes comenzaron a preguntarse si el futbolista noruego tenía una "gemela perdida".

El fenómeno nació a partir de las imágenes donde Anastasia aparece con características que recuerdan al delantero del Manchester City, como el cabello rubio, los ojos claros, la forma del rostro y algunas expresiones faciales. Debido a estas coincidencias, las redes sociales se llenaron de comparaciones, memes y montajes sobre la curiosa similitud.

Además, la propia modelo decidió sumarse a la tendencia y recreó algunas de las poses y celebraciones más conocidas de Haaland. De esta manera, Anastasia convirtió la comparación en una oportunidad para interactuar con sus seguidores y aumentar la atención sobre su trabajo en el mundo de la moda.

¿Quién es Anastasia Kostromitina?

Anastasia Kostromitina tiene 24 años, vive en Moscú y pertenece a la agencia Motion Models. A lo largo de su carrera participó en campañas para reconocidas marcas internacionales y proyectos vinculados a la industria de la moda, aunque en los últimos días su rostro se hizo conocido principalmente por su parecido con la estrella del fútbol.

Las comparaciones entre ambos no son nuevas, ya que la modelo había sido relacionada con Haaland desde hace aproximadamente cuatro años. Sin embargo, este reciente video logró que la similitud alcanzara una mayor repercusión, especialmente por la forma en que los usuarios destacaron el parecido entre sus facciones.

Con el paso del tiempo, Anastasia pasó de sentirse incómoda por las comparaciones a tomarlas con humor y aprovechar la atención generada. Así, su parecido con uno de los futbolistas más reconocidos del mundo terminó convirtiéndose en un fenómeno viral que continúa llamando la atención en distintas plataformas digitales.

Haaland y Google

El jueves, 9 de julio, el delantero noruego ha recurrido a su cuenta oficial de Instagram en el que ha sorprendido a todos sus seguidores con un impensado mensaje que ha generado gran curiosidad y expectativa en ellos.

"Una cosa que hacer hoy, busca mi nombre en Google", escribió el máximo goleador de la historia de la escuadra europea tomando así la iniciativa de invitar a sus seguidores a descubrir lo que el popular buscador tenía en su honor.

Al realizar la búsqueda, primero aparece la información habitual del futbolista. Instantes después, el buscador activa un "easter egg" con una animación de guerreros nórdicos realizando el popular "Viking Row".

Es así que, esta noticia se suma al parecido entre Anastasia Kostromitina y Erling Haaland tomó mayor fuerza en un momento clave para el delantero noruego, quien atraviesa una etapa de enorme reconocimiento internacional por su protagonismo en el Mundial 2026. Su rendimiento y popularidad han convertido cualquier detalle relacionado con su imagen en tendencia mundial.