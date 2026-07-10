Delantero de la selección de Colombia y su familia son amenazados tras eliminación de la Copa del Mundo 2026

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La eliminación de Colombia del Mundial 2026 sigue trayendo consecuencias más allá de las canchas de fútbol. En las últimas horas se conoció que uno de sus delanteros y su familia habrían recibido graves amenazas tras la derrota ante Suiza por penales, en el que el futbolista perdió una chance clara de gol que quizá hubiese cambiado el rumbo del partido.

Delantero de la selección de Colombia es amenazado

La denuncia la realizó el último jueves Camilo Pinto, periodista de Caracol Radio en Ibagué, donde debutó profesionalmente Jáminton Campaz con el club Tolima. Según informó, las intimidaciones hacia el jugador de 26 años habrían sido de tal gravedad que no regresó con la delegación nacional a su país por lo que decidió permanecer fuera del país junto a su familia.

"Entonces Jáminton Campaz no pudo regresar a Colombia por las amenazas que recibió debido a que erró una opción de gol? Qué asco algunos fanáticos que quieren hacer vivir lo que ya se vivió en el 94 con Andrés, y qué culpa tiene la hija de 5 años del jugador? Imbé*****", redactó en su cuenta oficial de X.

Entonces Jaminton Campaz no pudo regresar a Colombia por las amenazas que recibió debido a que erró una opción de gol? Qué asco algunos fanáticos que quieren hacer vivir lo que ya se vivió en el 94 con Andrés, y qué culpa tiene la hija de 5 años del jugador? Imbeciles!! pic.twitter.com/tXwugfpzzH — CAMILO PINTO (@camiloapinto) July 9, 2026

La palabra de Jáminton Campaz

En medio de esta situación, el jugador que milita en el Club Atlético Rosario Central rompió su silencio a través de su cuenta de Instagram con un mensaje en el que refirió el orgullo que ha sido portar la camiseta de su selección en el Mundial 2026.

"Desde niño soñé con defender los colores de Colombia, escuchar el himno, representar a millones de personas y marcar un gol en un Mundial. Hoy solo puedo darle las gracias a Dios por permitirme cumplir ese sueño. Son recuerdos que llevaré conmigo para siempre", se lee al inicio de su publicación.

Además, señaló que tras la derrota ante el combinado suizo, comparte el mismo dolor que todo su país.También, enfatizó que su gran sueño era seguir soñando con avanzar en la competencia por lo que "ha lamentado no haber podido darles la alegría que todos esperábamos" y resaltó que "nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta".

En tal sentido, el apodado 'Bichito' instó a que prevalezca el respeto y que la frustración por la eliminación de los dirigidos por el técnico argentino, Néstor Lorenzo, no termine convirtiéndose en violencia.

"El fútbol también está hecho de momentos difíciles. Hoy solo queda aprender, levantarse y seguir trabajando para volver más fuerte. Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo", finalizó el atacante.

Como vemos, el delantero de la selección de Colombia, Jáminton Campaz, ha recibido amenazas contra él y su familia luego de que la escuadra cafetera quedara eliminada del Mundial 2026 por penales ante Suiza.