Gianluca Lapadula se rinde ante Paolo Guerrero y lo llena de elogios: "Ya quisiera ser como él"

25/06/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Gianluca Lapadula sorprendió a todos al no dudar en elogiar al capitán de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, asegurando que mantiene un buen físico para sus 40 años de edad, por lo cual lo tildan del goleador histórico.

¿Igual al 'Depredador'?

Previo al encuentro de Perú contra Canadá por la segunda fecha de la Copa América, el 'Bambino' formó parte de una conferencia de prensa donde aprovechó la oportunidad de mostrar la admiración que siente por el capitán de la 'Blanquirroja'.

"Ya quisiera llegar a los 40 años y ser como Paolo Guerrero. Lo veo muy bien físicamente. Es muy importante para el grupo porque es un jugador que ha hecho historia en la Selección peruana", expresó el delantero nacional.

Además, Lapadula no solo resaltó el trabajo que hace el 'Depredador' en la Selección sino que también aseguró que dará su mayor esfuerzo para reencontrarse con el gol y mantener la eficacia que lo caracteriza cada vez que sale a la cancha luciendo la camiseta peruana y no defraudar todo el apoyo que ha recibido por parte de los hinchas.

"Para un delantero el gol es vida, es aliento. No conozco otra forma que no sea el trabajo y la actitud. Me voy a seguir preparando con la mejor actitud, hay mucho por mejorar y trabajar", agregó.

Con la mejor actitud

En la conferencia, 'Lapagol' recalcó que que el equipo viene trabajando de forma conjunta para tener un mejor rendimiento y actitud para ir por el camino correcto hasta lograr salir campeones.

"El grupo sigue siendo muy unido como siempre, es muy importante seguir con la misma actitud del último partido. Siento que estamos yendo por el camino correcto", concluyó.

¿Crítica por su gol fallido?

Todos los peruanos estaban concentrados por la debut del partido de Perú contra Chile, especialmente, Jefferson Farfán, quien al ver el fallido gol de Lapadula no dudó en expresar su molestia.

El '10 de la calle' aseguró que el remate de Gianluca era fácil de anotar en el arco del rival y que incluso lo podía hacer "con los ojos cerrados".

"Esa bola, esa bola... chalaca Lapadula, ¡Noooo! ¡Noooo!", dijo Guizasola, mientras que Jefferson Farfán increpó totalmente ofuscado: "No te creo... mira... chamare. Mira Cucurucho, imagínate eso. A ojos cerrados era, donde sea entraba, donde patees entra".

De esta manera, en una conferencia de prensa previo al segundo encuentro deportivo de Perú en la Copa América, el delantero Gianluca Lapadula aprovechó para elogiar el rendimiento y físico de Paolo Guerrero asegurando que le gustaría llegar a los 40 años como él dando lo mejor en la 'Blanquirroja'.