Gino Peruzzi reveló quién le informó sobre su salida de Alianza Lima: "Me dolió mucho"

El futbolista del Atlético Tucumán, Gino Peruzzi, recordó su etapa en Alianza Lima y reveló quién le comunicó sobre su salida del club 'blanquiazul'.

En entrevista para Infobae, el lateral argentino apuntó que tenía todo acordado con el equipo 'íntimo' para renovar su contrato, sin embargo, la derrota en la final de Universitario de Deportes cambió los planes.

Del mismo modo, contó que el exgerente deportivo de Alianza Lima, José Bellina, fue quien le informó que no continuaría en la escuadra victoriana.

"Teníamos todo apalabrado para renovar, yo tenía muchas ganas de renovar. Me sentía muy feliz en Alianza Lima. Toca perder la final y se desarmó el proyecto. El técnico Mauricio renuncia, el cambio en la parte dirigencial y los que ingresaron decidieron no contar conmigo. No sé quién o quiénes tomaron esa decisión. Me llamó José Bellina, él dijo que quería llamarme porque fue quien me llevó en un lindo gesto de su parte, y no se continuó más", declaró.