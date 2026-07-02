Luto en el fútbol: Atlético de Madrid lamenta la muerte de su jugador en terremotos de Venezuela

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La tragedia ha impactado al mundo del fútbol, pues el Atlético de Madrid confirmó el fallecimiento de uno de sus talentos que se formaba en su filial tras el sismo. El club ha expresado su consternación y apoyo incondicional hacia la familia del joven deportista.

Impacto del sismo en la academia

El club español emitió un comunicado oficial lamentando profundamente la pérdida de Mathias Alejandro Ortega. Según Telecinco, la institución rojiblanca manifestó sus condolencias más sinceras, destacando la tristeza que embarga a toda la familia atlética por esta partida que dejó la catástrofe natural.

"El club lamenta profundamente el fallecimiento de Mathias Alejandro Ortega, integrante de nuestra academia en Venezuela, tras el devastador sismo que ha afectado al país, y envía sus más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos en este momento tan doloroso", publicó.

La academia del club en Venezuela se encuentra en duelo tras conocerse este hecho. El joven futbolista era valorado por sus capacidades deportivas y su dedicación, lo cual ha generado numerosos mensajes de solidaridad desde diversos sectores del ámbito futbolístico ante esta pérdida irreparable.

La familia atlética está de luto por el fallecimiento del alumno de nuestra Academia de Venezuela Mathias Alejandro Ortega Muñoz y de sus padres Naikarina Muñoz Aguanache y Ramón Alberto Ortega Rico.



Descansen en paz. pic.twitter.com/GouFG1SL2O — Atleti Academia (@AtletiAcademia) July 1, 2026

Solidaridad ante la tragedia nacional

La comunidad del fútbol venezolano ha reaccionado con pesar ante este hecho. Diversos allegados y compañeros de equipo han utilizado las redes sociales para rendir homenaje a la memoria de Mathias Ortega, recordándolo como un joven entusiasta con un futuro deportivo bastante prometedor.

Asimismo, el club madrileño ha enfatizado su compromiso y cercanía con los seres queridos de Ortega. La pérdida de una joven promesa representa un golpe durísimo para cualquier estructura formativa, dejando un vacío irremplazable en su equipo y comunidad tras este desastre natural sin precedentes.

Comunicado emitido por la institución deportiva.

El sector deportivo ha mostrado su total apoyo a los familiares y a la academia ante este evento. La noticia continúa circulando, reflejando el cariño que el pequeño deportista logró obtener durante su tiempo activo en la formación oficial del Atlético de Madrid en Venezuela.

El trágico fallecimiento de Mathias Alejandro Ortega, quien fue víctima del devastador terremoto en Venezuela, enluta al Atlético de Madrid. La comunidad deportiva se une en condolencias ante la partida del joven talento, cuyo legado perdura en su academia tras este sismo que marca la historia.