José Mourinho vuelve al Real Madrid: Portugués deja Benfica tras llegar a acuerdo con los madridistas

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Real Madrid acaba de cerrar una nueva temporada para el olvido en el fútbol español tras no conseguir ni un solo título en los varios torneos que jugó. De la mano de Xabi Alonso y de Álvaro Arbeloa, el conjunto blanco quedó fuera de la Champions League y lejos del primer lugar de LaLiga de España que finalmente fue para el rival de toda la vida: Barcelona.

José Mourinho regresa a Real Madrid

Este hecho ha generado una profunda indignación en los aficionados merengues quienes exigen resultados por la presencia de figuras de alto nivel en su plantilla. Sin embargo, las lesiones también afectaron el normal desarrollo del equipo que durante toda la temporada no pudo contar con su once estelar.

Pese a todo ello, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha decidido que el equipo tome un rumbo completamente diferente a lo sucedido en los últimos años optando por volver a contratar a uno de los entrenadores que más cariño se ganó por parte de los aficionados.

Y es que desde España, la prensa especializada señala que José Mourinho ha llegado a un acuerdo para volver al elenco merengue por las próximas dos temporadas. Así lo confirmó el periodista Fabrizio Romano quien dejó en claro que ambas partes llegaron a un acuerdo y que la operación se cerrará en los próximos días.

🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍



All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.



Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.



The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

"Última hora: José Mourinho regresa al Real Madrid. Todos los términos han sido acordados verbalmente, esperando firmar todos los documentos. Plan para un contrato inicial de dos años, 'Mou' viajará a Madrid después del partido Real-Bilbao. 'The Special One' está de vuelta", indicó el hombre de prensa.

Medios españoles también aclararon que el portugués viajará a Madrid luego del partido frente al Athletic Club en el Santiago Bernabéu para estampar su firma y finiquitar el vínculo que será por las próximas dos temporadas.

Para anular a Barcelona

Como era de esperarse, el fichaje del galardonado entrenador ha causado un fuerte impacto mediático en todas España. Según comentaron, la única intención de Florentino Pérez es contrarrestar el dominio de Barcelona quien ha sido el ganador de las dos últimas ligas.

Una situación similar a lo que sucedió en el 2010 luego de campeonar con Inter de Milán siendo fichado para hacerle frente a Pep Guardiola, Lionel Messi, Andrés Iniesta y todos los demás cracks con los que contaba el elenco culé.

En resumen, José Mourinho pega la vuelta al Real Madrid tras llegar a acuerdo y luego de cerrar una temporada positiva con Benfica.