Cristiano Ronaldo tras ganar el 'Balón de Oro de Todos los Tiempos': "El fútbol le pertenece a los fans"

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El último miércoles Cristiano Ronaldo se hizo acreedor del 'Balón de Oro de Todos los Tiempos', un galardón otorgado por la misma revista France Football y que determinó que 'CR7' ganó la mejor edición por su temporada 2007-08. Tras este suceso, 'el bicho' se pronunció en redes y agradeció el respaldo de los fans.

Agradecido con sus seguidores

A través de un mensaje en su cuenta de X, el futbolista de 41 años se dirigió a los hinchas de todo el mundo que votaron por él y le permitieron llevarse este inédito premio. Cabe precisar que en la elección participaron todos aquellos que abonaron un euro por voto de 10 candidatos posibles.

"¡El fútbol le pertenece a los fans! Gracias a todos al rededor del mundo, el 'Balón de Oro de Todos los Tiempos les pertenece", escribió Cristiano Ronaldo en su red social acompañado de una foto besando el trofeo del 2008.

Football belongs to the fans! Thank you to all the fans around the world, the Ballon D'Or of All Time is also yours. https://t.co/S0sLDNiUUY — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 29, 2026

Para el criterio de los participantes, la temporada que tuvo hace 18 años fue superior a la de Lionel Messi en 2012, en la que anotó 91 goles, que quedó en segundo lugar. El podio lo cerró otra gran campaña del 'bicho', la del 2017, en la que se consagró campeón de la Champions League (como máximo goleador con 12 dianas) y de LaLiga.

Cabe recordar que este premio se entregó dos días después de la gala anual del Balón de Oro, en la que el astro portugués no entró en la nominación final. Este año, el galardonado fue el inglés Harry Kane, tras una fructífera campaña goleadora con el Bayern Múnich y la selección inglesa.

¿Cómo fue la temporada 2007-08 de 'CR7'?

En su quinto y penúltimo año con el Manchester United, en su primera etapa, 'CR7' condujo al equipo que entraba sir Alex Ferguson a su tercer título de la Liga de Campeones, tras nueve años de sequía. La final ante el Chelsea, acabó con empate a uno, con tanto del luso y con triunfo en los penales, con uno errado de su parte.

No obstante, esto no opacó la buena campaña que realizó, en la que contribuyó con 42 anotaciones en todas las competiciones y, además de alzar la 'orejona', se coronó en la Premier League. En aquella edición dejó atrás a Messi y a Fernando Torres del Liverpool.

Tras ser galardonado con el 'Balón de Oro de Todos los Tiempos', Cristiano Ronaldo publicó un mensaje en sus redes sociales en el que agradece el apoyo de los fans. Señaló que el premio es también de ellos porque el fútbol les pertenece.