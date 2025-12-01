Lamine Yamal se pronuncia sobre las comparaciones con Lionel Messi: "Yo no quiero ser él"

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El joven talento del Barcelona, Lamine Yamal, se abrió en una entrevista con CBS News para contar cómo maneja la fama, su pasión por el fútbol y sus deseos personales. Además, habló sobre la comparación con Lionel Messi y cómo busca seguir su propio camino en la cancha y fuera de ella.

Yamal sobre comparación inevitable con Messi

En la entrevista, Lamine Yamal no dudó en referirse a la eterna comparación con Lionel Messi, uno de los grandes referentes del fútbol mundial. "Lo respeto por lo que ha sido y por lo que es para el fútbol", inició.

"Si nos encontramos algún día en algún campo de fútbol habrá ese respeto mutuo. Para mí es el mejor de la historia. Sé que ni yo quiero ser Messi y Messi sabe que yo no quiero ser él, quiero seguir mi camino. No tengo intención de jugar como él, ni de llevar la 10 que llevaba Messi, nada de eso", añadió.

Sueños, independencia y pasión por el fútbol

Más allá de la presión y el reconocimiento que conlleva ser una figura mediática desde tan joven, Lamine Yamal habló de sus ambiciones personales. "Mi sueño sigue siendo el mismo: disfrutar del deporte que amo", afirmó.

Incluso se animó a contar uno de sus deseos más inmediatos: manejar su propio auto. "Quiero sentir esa libertad de poder conducir yo solo... tampoco será un Lamborghini, con un Audi, un Mercedes o un Cupra me conformo", explicó.

Sobre su estilo de juego, Lamine Yamal destacó que lo más importante es conectar con la gente y provocar emociones.

"Mi fútbol es divertido, esa es la palabra... Quiero disfrutar y que los niños quieran ser como yo", comentó, dejando en claro que no se obsesiona con estadísticas ni logros personales, sino con transmitir alegría a quienes lo ven jugar.

Lamine Yamal asegura estar listo para el Mundial

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, Lamine Yamal se mostró confiado en el rendimiento del seleccionado español."Tengo muchas expectativas... Lo ganaremos", declaró con seguridad.

Además, recordó que su elección de representar a España sobre Marruecos estuvo marcada por su crianza y su historia personal: "Nunca tuve dudas... me he criado en España y también siento que es mi país".

Finalmente, el joven talento habló de las figuras que han moldeado su visión futbolística, mencionando a Messi y a Modric como sus referencias.

"Me fijaba mucho en Messi porque daba pases diferentes... también en pases con el exterior, que eso se lo he visto mucho a (Luka) Modric", cerró.

Lamine Yamal dejó claro que no busca ser Lionel Messi y que quiere disfrutar del fútbol a su manera. También habló de su estilo divertido, de sus sueños personales y de la ilusión que siente con España rumbo al Mundial.