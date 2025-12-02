RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Sporting Cristal vs. Alianza Lima: Así formarán íntimos y celestes por los play off de la Liga 1

Paulo Autuori y Néstor Gorosito definieron a sus oncenas titulares para el duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima en el Estadio Nacional. Duelo iniciará a las 8:00 p.m.

Sporting Cristal y Alianza ya tienen a sus onces confirmados. (Foto: Movistar)

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 02/12/2025

Queda pocas horas para que Sporting Cristal y Alianza Lima se vean las caras en lo que será el duelo de ida de la primera llave de los play off de la Liga 1 2025. El duelo se jugará en el Estadio Nacional solo con hinchada celeste desde las 8:00 p.m.

La sorpresiva formación de Sporting Cristal

Para ello, tanto Paulo Autuori como Néstor Gorosito han trabajado con su plantel por lo que ya tienen definidos a sus respectivos equipos iniciales. En el caso del loca, el elenco bajopontino, preparará un equipo poco antes visto a la largo de la temporada con el regreso de Yoshimar Yotún desde el arranque.

Para comenzar, la defensa presentará una cambio en el sistema ya que será con línea de tres dejando en el banco de los suplentes a los laterales. Por ello, Miguel Araujo, Luis Abram y Rafael Lutiger se perfilan para comenzar las acciones en el coloso de José Díaz.

El entrenador brasileño también sorprenderá con la volante ya que poblará ese sector del campo con la presencia de Ian Wisdom, Jesús Pretell y Martín Távara. Mientras que 'Yoshi' jugará suelo como un 10 por detrás de Maxloren Castro, González y Vizeu como único punta.

Alianza Lima y Sporting Cristal chocarán por los play off de la Copa Libertadores.

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger, Ian Wisdom, Jesús Pretell, Martín Távara, Santiago González, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

Casi el mismo equipo

En tienda íntima no habrá tantos cambios, salvo en la defensa donde se sentirá la ausencia de Carlos Zambrano. En su lugar estará Gianfranco Chávez mientras que el lateral derecho será Guillermo Enrique quien vuelve luego de haber sido casi borrado por el entrenador argentino.

Kevin Quevedo también se quedará en el banco de los suplentes para el ingreso de Alan Cantero dejando como único punta a Paolo Guerrero. La volante también cuenta con algunas sorpresas ya que Sergio Peña no será tomando en cuenta desde el arranque, pero si Pablo Ceppelini.

El 10 tendrá una de sus últimas oportunidades para demostrar su valor a pesar de que en los últimos días se especuló que a fin de temporada dejará el plantel blanquiazul.

Alianza Lima: Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Pablo Ceppelini, Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

De esta manera, Sporting Cristal y Alianza Lima ya tienen a sus onces iniciales para lo que será el duelo de ida de los play off de la Liga 1.

