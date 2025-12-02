Fernando Gaibor cerca de salir de Alianza Lima para reforzar a club extranjero: "Es casi un hecho"

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Fernando Gaibor vuelve a estar en el centro de todos los rumores futbolísticos. Según medios ecuatorianos, el talentoso futbolista de Alianza Lima podría dejar el club para sumarse a un equipo en el extranjero y continuar su carrera lejos de La Victoria.

¿Fernando Gaibor se va de Alianza Lima?

Queda claro que la situación en Alianza Lima está complicada. Fernando Gaibor ha evitado dar señales claras sobre su continuidad en Matute.

¿REGRESA FERNANDO GAIBOR AL PAÍS? 🔵



🎙 @majofloresm reveló que el mediocampista no ha renovado su contrato con Alianza Lima y hay un posibilidad que regrese a Emelec.



🤔 ¿Les gustaría volver a verlo vistiendo la camiseta azul?#DeFútbolSeHablaAsí pic.twitter.com/Z1U8Yz8Ed4 — DSPORTS Ecuador (@DSportsEC) November 28, 2025

Mientras el club victoriano analiza la permanencia de varios referentes para la temporada 2026, el futbolista ecuatoriano parece haber decidido tomar otro camino.

Según la periodista de DSports Ecuador, María José Flores, "lo de Fernando Gaibor es casi un hecho: volvería al fútbol ecuatoriano. No se ha hablado de su renovación en el fútbol peruano, algo que sí ocurrió con Eryc Castillo. El caso de Gaibor suena fuerte para regresar a Ecuador, y uno de los equipos que probablemente apostará por él sería Emelec".

¿Fernando Gaibor regresará a Emelec?

El nombre que más suena como destino es Emelec, institución donde Fernando Gaibor fue clave en títulos de 2013, 2014, 2015 y 2017.

Según medios ecuatorianos, el club busca reforzar su mediocampo y ve en él la pieza ideal para recuperar jerarquía.

Además, el propio jugador mantiene un vínculo especial con el 'Bombillo', y su retorno sería una oportunidad de relanzar su carrera en un entorno conocido y favorable.

Aunque su rendimiento en Alianza Lima fue correcto, nunca terminó de consolidarse como titular indiscutible.

En el club de La Victoria ya asumen que la salida de Fernando Gaibor es prácticamente inevitable.

Con contrato vigente hasta diciembre de 2025 y un valor de mercado de 300 mil euros, el futbolista ecuatoriano podría concretar su regreso a Ecuador en las próximas semanas.

Historial de equipos de Fernando Gaibor

Fernando Gaibor ha construido una carrera extensa y diversa en el fútbol, tanto en su país natal, Ecuador, como en el extranjero.

C. S. Emelec (Ecuador): 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 C. A. Independiente (Argentina): 2018, 2018-19

2018, 2018-19 Al-Wasl F. C. (EAU): 2019-20

2019-20 Guayaquil City F. C. (Ecuador): 2020, 2021

2020, 2021 Independiente del Valle (Ecuador): 2021, 2022

2021, 2022 Barcelona S. C. (Ecuador): 2023, 2024

2023, 2024 Alianza Lima (Perú): 2025

El futuro de Fernando Gaibor en Alianza Lima sigue completamente en suspenso, y todos los indicios muy claros apuntan a que su regreso a Emelec será el próximo capítulo emocionante de su carrera futbolística.