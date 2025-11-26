Municipalidad de Miraflores y PNP reforzarán seguridad tras enfrentamientos de hinchas de Flamengo y Palmeiras

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Quedan pocos días para que se realice la gran final de la Copa Libertadores de América en el Estadio Monumental entre Flamengo y Palmeiras. Por ello, cientos de hinchas de ambos equipos ya se encuentran en Lima esperando por este cotejo que contará con un lleno de bandera y promete ser una fiesta del fútbol sudamericano.

Lamentablemente, en los últimos días se ha reportado enfrentamiento entre torcedores del 'Mengao' y el 'Verdao' en el corazón de Miraflores lo cual alarmó a los vecinos de este distrito. Como se observa en las imágenes que han circulado en las redes sociales, estos visitantes brasileños se enfrascan a golpes en calles como Berlín y las Pizzas y hasta arrojan sillas y mesas de diferentes locales.

Municipalidad y PNP reforzarán seguridad en Miraflores

Ante este hecho, la Municipalidad de Miraflores y la Policía Nacional del Perú desplegarán un operativo durante estos días el cual busca reforzar la seguridad en este céntrico punto de la capital para así evitar nuevos enfrentamientos entre las hinchas de Flamengo y Palmeiras.

El Gerente de Seguridad Ciudadana de la comuna miraflorina, Renzo Vallejo, señaló que este martes 25 de noviembre se reunió con el alto mando de la PNP en la embajada de Brasil donde se coordinaron los pasos a seguir antes de la final de la Copa Libertadores.

"La Municipalidad asistió a una reunión de coordinación en la Embajada de Brasil donde estuvo la Policía Nacional. La PNP tiene clara la responsabilidad que asumió con la responsabilidad de este evento", indicó a Panamericana.

Desplegarán más de 700 efectivos

En esa misma línea, el funcionario miraflorino señaló que se desplegará más de 700 efectivos en todo el distrito, además que contarán con cientos de cámaras de seguridad habilitadas, drones y bodycam para captar en tiempo real el movimiento de los aficionados.

Esto se dará principalmente luego de la gran final a jugarse en el Estadio Monumental donde ya se conocerá al ganador y al perdedor.

"Más de 700 efectivos van a ser destinados a Miraflores para el post evento porque entendamos que el partido terminará y habrá un lugar donde se reunirán ganadores y perdedores. Entonces tenemos previstos más de 15 mil personas que estarán asistiendo a diferentes locales entre la Calle de las Pizzas, Larcomar, etc", añadió.

En consecuencia, la Municipalidad de Miraflores y la Policía Nacional del Perú reforzarán la seguridad en Miraflores para evitar que los hinchas de Flamengo y Palmeiras vuelvan a enfrentarse como sucedió en las últimas horas.