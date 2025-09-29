Carlos Zambrano en la mira de Franco Navarro: Directivo de Alianza anuncia sanción tras constantes expulsiones

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En solo cuestión de días, Alianza Lima se despidió de la Copa Sudamericana tras caer en Santiago ante la Universidad de Chile y también le dijo adiós a la lucha por el título del Torneo Clausura tras el 2-1 frente a Cienciano en la altura del Cusco.

Franco Navarro anuncia medidas contra Carlos Zambrano

En ambos encuentros Carlos Zambrano fue protagonista ya que fue expulsado por sendos codazos contra jugadores rivales. Esta vez, el defensor vio la tarjeta roja luego de un fuerte choque contra Santiago Arias quien terminó tendido en el campo de juego.

Tras esta acción, los hinchas de Alianza Lima se volcaron a las redes sociales para despotricar contra el 'León' por esta nueva irresponsabilidad que perjudicó al equipo. Muchos de ellos exigieron que el futbolista sea borrado del primer equipo y otros por lo menos pedían una sanción económica o algo por el estilo.

Esto último parece haber sido escuchado por la directiva blanquiazul, luego de lo revelado por Franco Navarro. El director deportivo de la institución victoriana anunció que es momento de tomar acciones en la interna para frenar este canción de Carlos Zambrano ya que suma 6 rojas en lo que va del año.

Carlos Zambrano fue expulsado nuevamente en el duelo de Alianza ante Cienciano.

"Tenemos que apretarnos y corregir muchas cosas en la interna, como equipo, como grupo y también por los excesos en el tema de las expulsiones. Creo que ya es el momento de sentarnos y corregir el tema de Carlos que lo vamos a hacer en la interna y tratar de ponerle el pecho, seguir adelante porque esto no termina y hay que seguir", indicó a L1 Max.

El mea culpa de Carlos Zambrano

El protagonista de la polémica, Carlos Zambrano, conversó con 'Fútbol en América' tras el pitazo final en el Inca Garcilaso de la Vega. Aquí, el defensor reconoció su error tras esta nueva roja por lo que anunció que pedirá disculpas a sus compañeros y todo el plantel blanquiazul.

"Duele mucho lo que estoy pasando personalmente, pero son cosas que se dan en el fútbol. Me siento culpable, responsable... no solamente este partido sino otros partidos también que ha pasado. Ya llegará el momento de hablar con mis compañeros. Sé la calidad de jugador que soy y no me puedo tirar al suelo por eso. Yo tengo que disculparme con mis compañeros, con todo el equipo", expresó.

En resumen, Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, anunció que se tomarán medidas contra Carlos Zambrano quien fue expulsado, por sexta vez en el año, durante el partido ante Cienciano.