Vuelve a la Casa Blanca: Real Madrid oficializa el retorno de José Mourinho para las próximas tres temporadas

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Real Madrid anunció este jueves 11 de junio la contratación del entrenador portugués José Mourinho para las próximas tres temporadas, cumpliendo así su segundo ciclo en la Casa Blanca a 13 años de su salida de la institución.

El estratega luso de 63 años viene de dirigir al Benfica de Portugal en la última temporada y su posible retorno -hoy una realidad- al cuadro madridista, comenzó a especularse como una promesa de reelección de Florentino Pérez al mando del Real Madrid, hecho que logró el pasado fin de semana ante Enrique Riquelme.

Retorno para poner orden en el vestuario madridista

De acuerdo con lo informado por el Real Madrid, a través de un comunicado oficial, José Mourinho se incorporará al club el próximo 13 de julio, día que dará comienzo la pretemporada.

El gran reto que deberá asumir "Mou" no solo será volver a darle un título al Madrid -la última vez fue en diciembre de 2024- en la Copa Intercontinental de la FIFA disputada en Catar. Desde aquel entonces, el cuadro blanco no ha logrado ser protagonista ni en Europa ni en sus torneos locales (LaLiga y Copa del Rey).

Tras dos años de cuestionamientos, el Real Madrid va con todo para la temporada 2026-2027. Como primer intento para reforzar su plantel fueron por el delantero argentino Julián Álvarez, pero el Atlético de Madrid rechazó la oferta de 150 millones de euros.

No obstante, también deberá hacerse cargo de "guerra interna" que existe en el vestuario. El conflicto entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni dejó un mal precedente en la interna, sumando la crisis que hubo entre Kylian Mbappé y el saliente entrenador del club, Álvaro Arbeola.

Florentino Pérez proclamado como presidente el Real Madrid hasta 2030

Este jueves 11 de junio, Florentino Pérez fue proclamado presidente del Real Madrid hasta 2030, tras recibir el acta de la Junta Electoral que certifica su reelección para un nuevo mandato al frente del club blanco.

Florentino Pérez, proclamado presidente del Real Madrid hasta 2030. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 11, 2026

Pérez, que afrontará su octavo mandato al frente de la entidad blanca, encabezará una Junta Directiva en la que figuran como vicepresidentes Eduardo Fernández de Blas, Pedro López Jiménez, Enrique Sánchez González y Enrique Pérez Rodríguez, mientras que José Luis del Valle Pérez ejercerá como secretario.

Bajo la presidencia de Florentino Pérez, desde julio del año 2000, el Real Madrid ha logrado 66 títulos, 37 de fútbol y 29 de baloncesto. En fútbol, ha ganado 7 Copas de Europa, 7 Mundiales de Clubes, 6 Supercopas de Europa, 7 Ligas, 3 Copas del Rey y 7 Supercopas de España. En baloncesto, ha ganado 3 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 9 Ligas, 7 Copas del Rey y 9 Supercopas de España.

El Real Madrid va en búsqueda de revertir las últimas temporadas sin títulos y regresar a la cima de España y Europa tal como manda su historia.