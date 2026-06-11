México domina el historial ante Sudáfrica: Así llegan ambas selecciones al partido inaugural del Mundial 2026

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Los fanáticos del fútbol guardan ansías a pocas horas del inicio del Mundial 2026 que tendrá como partido inaugural a México enfrentando a Sudáfrica, dos selecciones que buscarán iniciar de la mejor manera en la vigésima tercera edición del campeonato. En la siguiente nota conoce cómo llegan ambas selecciones a este infartante encuentro.

México y Sudráfica se enfrentan en el inicio de la Copa del Mundo 2026

La cuenta regresiva para el partido entre México vs. Sudáfrica está por terminar. El encuentro inaugural del Mundial 2026 ha disparado las búsquedas en internet, donde aficionados consultan desde los antecedentes entre ambas selecciones hasta los pronósticos de las casas de apuestas y el historial del Tri en los partidos inaugurales ante los africanos.

El conjunto azteca y su similar sudafricano no suelen coincidir de manera constante en competencias internacionales, sin embargo, a lo largo de los años han protagonizado partidos memorables que han dejado estadísiticas favorables para los mexicanos.

Aunque la selección mexicana llega al choque de este jueves, 11 de junio, que se llevará a cabo en el mítico estadio Azteca, con el respaldo de su localía, el buen momento futbolístico y el favoritismo de analistas, existe un dato que ha captado la atención de muchos: México nunca ha ganado un partido inaugural en la historia de la Copa del Mundo.

En ese sentido, la historia entre ambas selecciones comenzó hace tres décadas y ahora tendrá un nuevo capítulo en uno de los escenarios deportivos más importantes del fútbol mundial.

El historial favorece a la selección mexicana

El primer enfrentamiento del 'Tri' ante su rival apodado 'Bafana Bafana' data de 1993 en un partido amistoso que terminó con una goleada 4-0 a favor de los aztecas iniciando de manera positiva el historial ante el combinado sudafricano.

Siete años después, se volvieron a ver las caras en durante la Copa USA 2000, un torneo amistoso que reunió a diversas selecciones internacionales. Una vez más el resultado favoreció a México, que consiguió un triunfo de 4-2 en un cotejo mucho más abierto y con emociones en ambas porterías.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado en 2005 en medio de la Copa de Oro de la Concacaf. Sudáfrica sorprendió al conjunto mexicano y logró su única victoria hasta el momento sobre los mexicanos al imponerse 2-1.

Y el partido imposible de olvidar para los aficionados del fútbol es aquel que protagonizaron ambas selecciones el 11 de junio de 2010 en el Mundial de Sudáfrica obteniendo como resultado un empate 1-1.

A pocas horas del inicio del Mundial 2026, el partido inaugural entre México y Sudáfrica capta la atención de los aficionados también por su historial. Se han enfrentado cuatro veces en la que los aztecas han tenido dos victorias, los sudafricanos una y un empate, ahora irán por su quinto encuentro ¿quién ganará?¨que corran las apuestas.