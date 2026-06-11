Partidos de hoy, jueves 11 de junio del 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

VER EN VIVO HOY | Este jueves 11 de junio arranca el Mundial 2026 por lo que te traemos la guía completa de PARTIDOS DE HOY. En el Distrito Federal, uno de los anfitriones, México, recibe en el mítico Estadio Azteca a Sudáfrica abriendo por todo lo alto la Copa del Mundo, Por otro lado, Corea del Sur y Chequia cierran la jornada en la ciudad de Guadalajara.

A romper la mala racha de apertura

Los dirigidos por Javier Aguirre vuelven a disputar un encuentro oficial tras no haber participado de las Eliminatorias Centroamericanas por ser uno de los organizadores elegidos por FIFA. En las semanas previas hubo gran polémica respecto a la lista final y el ultimátum dado por el entrenador mexicano.

Aquella vez, el estratega de la 'Tri' negó los permisos que previamente había otorgado para que algunos de sus seleccionados disputen partidos con sus clubes. Superado ese impase, el combinado azteca disputó una serie de amistosos con victorias que han dejado más que satisfechos a los hinchas.

México quiere abrir por todo lo alto el Mundial 2026.

México venció 1-0 a Australia, 5-1 contra Serbia y 2-0 ante Ghana quedando más que listos para el Mundial 2026. Sin embargo, el equipo anfitrión deberá romper la mala racha de cotejos inaugurales donde ha disputado siete, pero no ha podido ganar ninguno acumulando cinco derrotas y dos empates.

Posible alineaciones de México: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes; Brian Gutiérrez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.

Mundial 2026

México vs. Sudáfrica | 2:00 p. m. | DGO, DSports, América TV

Corea del Sur vs. Chequia | 2:10 p. m. | DGO, Dsports

Chequia y Corea del Sur buscan ganar en el arranque

Por otro lado, Corea del Sur y Chequia se verán las caras cerrando la jornada y la acción del Grupo A. En el Estadio de las Chivas en Guadalajara ambos países buscan dar lo mejor de sí para ir encaminando sus clasificaciones a los octavos de final del certamen.

Desde la 1:00 p.m. iniciará la inauguración del Mundial.

Los asiáticos no quieren sorpresas por lo que mandarán al campo de juego a lo mejor de su plantel con Kim-Min Jae y el histórico Heungmin Son. Por el lado de los europeos, Patrik Schick parte como su principal esperanza de gol en post de un triunfo.

Posible once de Corea: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim-Min Jae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heungmin; Oh Hyeon-gyu.

En resumen, este jueves 11 de junio arranca el Mundial por lo que te traemos la guía completa de los partidos de hoy.