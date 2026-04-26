NASA incluyó impactante foto tomada sobre la costa del Perú en su calendario: Conoce la historia detrás de la imagen

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A través de su página oficial, la agencia espacial de Estados Unidos, NASA, ha recordado a sus fieles seguidores acerca de la inclusión de una impresionante fotografía satelital tomada sobre la costa peruana que ilustra la portada del mes de abril de su calendario oficial del año 2026.

La imagen, compartida a través de sus redes sociales, muestra lo que en apariencia parecen ser copos de nieve bajo una lupa o picos de enormes montañas vistos de arriba. Sin embargo, la realidad es más compleja, puesto que se tratan de un tipo particular de nubes.

Entre las nubes. ☁️



En la página de abril de nuestro Calendario de Ciencia encontrarás una imagen de nubes blancas sobre la costa de Perú. Se les conoce como nubes actinoformes, de la palabra griega para "rayo", por su distintivo patrón radial. Descárgala aquí:... pic.twitter.com/0FhjVEiKBp — NASA en español (@NASA_es) April 24, 2026

La historia detrás de la imagen

La imagen satelital captada frente a las costas del Perú muestran un tipo peculiar de nubes denominadas nubes actinoformes. El término, proveniente del griego aktís (rayo en español), alude a su forma radial característica, que son como brazos que se extienden hacia afuera desde un punto central.

Según explica la NASA, los científicos estudian el comportamiento de las nubes por su rol que cumplen en la distribución de energía en el planeta Tierra.

Mientras unas funcionan como enormes espejos que reflejan la energía solar de vuelta hacia el espacio y contribuyen así a enfriar el planeta; otras, en cambio, actúan como una manta térmica que atrapa el calor cerca de la superficie terrestre, generando un efecto de calentamiento.

Según informa la NASA en su página oficial, la imagen en cuestión fue capturada el 14 de julio de 2024 por un instrumento conocido como OCI, a bordo del satélite PACE. Esta sonda fue puesta en órbita con el objetivo de mejorar el registro de más de dos décadas de observaciones satelitales sobre la biología del océano, las nubes y los aerosoles.

"Con estas nuevas herramientas, los científicos pueden hacer el seguimiento de la calidad del aire y explorar preguntas clave sobre cómo se forman y cambian las nubes con el tiempo", señala la NASA.

Calendario de Ciencia de la NASA 2026

Cada año, la NASA pone a disposición de acceso público un calendario con fotografías de alta calidad que pueden ser utilizadas como fondos de escritorio para computadoras y dispositivos móviles.

Si eres un aficionado a la ciencia, puedes visitar este enlace para consultar el calendario y así acceder a las imágenes con diferentes tipos de resolución.

En este contexto, la NASA incluyó una fotografía satelital sobre la costa peruana en e su calendario oficial del 2026, específicamente para ilustrar la portada del mes de abril.