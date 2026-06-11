Raúl Ruidíaz no llegará a Universitario: Héctor Cúper le bajó el dedo y decidió no fichar a la 'Pulga'

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario sigue atravesando por una situación complicada durante el receso de la Liga 1 a raíz del Mundial 2026. Sabiendo que debe repunta en la segunda parte del año, el elenco crema debe reforzarse en diversas líneas, pero especialmente en el ataque donde ha evidenciado una falta de a nivel local e internacional.

Raúl Ruidíaz no llegará a Universitario

Una de las principales opciones que se manejaban en Ate era Raúl Ruidíaz de quien se decía que tenía casi todo arreglado para concretar su regreso al club de sus amores. Sin embargo, esta posibilidad quedó descartada en las últimas horas tras una decisión tomada por el propio Héctor Cúper.

Así lo indicó el periodista Gustavo Peralta en la última edición del programa 'Modo Fútbol' en YouTube. El hombre de prensa indicó que desde la directiva se optó por dejar de lado la chance de sumar a la 'pulga' a sus filas, aunque aún no se lo han comentado de manera oficial.

"Yo voy a decir lo que sé a partir de la información que tengo. Tal vez me equivoco porque uno no sabe qué puede pasar, el 'Tunche' se puede terminar yendo, y eso abre otra posibilidad. Pero, según lo que me han dicho, que son fuentes fidedignas, para mí Ruidíaz no va a llegar a Universitario de Deportes. Me parece que Raúl Ruidíaz ya lo está asumiendo también, sin que se lo hayan dicho, por los mensajes que ve", indicó.

Raúl Ruidíaz no llegará a Universitario por decisión de Héctor Cúper y su comando técnico.



Información de @Gustavo_p4 para Modo Fútbol.



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Decisión de Héctor Cúper

En esa misma línea, el reportero señaló que quien tomó la decisión fue nada más y nada menos que el entrenador merengue, Héctor Cúper. Según agregó, el experimentado estratega optó por sumar a sus filas a un atacante de las características de Gianluca Lapadula.

"La decisión pasa exclusivamente por el técnico. La semana pasada decía: es Lapadula o Ruidíaz, uno de los dos. Antes parecía que eran los dos, después en la 'U' dijeron que es uno de los dos y la decisión la va a tomar Cúper. Ayer, Antonio García Pye confirmó y dijo: 'Cúper va a tomar la decisión'. La decisión de Cúper me parece que está tomada desde hace un par de días, porque ha hecho un análisis y cuando le dijeron Lapadula o Ruidíaz, él, por características futbolísticas, eligió a Lapadula", añadió.

En resumen, Raúl Ruidíaz no llegará a Universitario luego que el propio Héctor Cúper decidiera dejar de lado su contratación.