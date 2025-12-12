Jugadores de Alianza Lima publican 'picante' foto tras confirmarse la salida de Hernán Barcos

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El ambiente en la interna de Alianza Lima estuvo bastante movido en las últimas horas ya que se oficializó la salida de Hernán Barcos a pesar de la negativa de un importante sector de la hinchada. El 'Pirata' se ganó el cariño de la gente luego de cinco temporadas en el club donde convirtió goles que quedarán en las historia, además de obtener el bicampeonato 2021-2022.

La picante foto de los jugadores de Alianza tras la salida de Hernán Barcos

Y solo minutos de la publicación del elenco victoriano despidiendo al delantero argentino de 41 años, jugadores como Sergio Peña, Eryc Castillo, Josué Estrada, entre otros, subieron una foto en sus respectivas cuentas de Instagram tras haberse reunido por fin de temporada.

La imagen ha generado polémica en las redes sociales ya que cientos de hinchas manifestaron su rechazo por haber realizado la publicación a solo horas de la despedida oficial de Hernán Barcos. A eso se le suma que en el grupo no están elementos como Pablo Lavandeira y los extranjeros que no seguirán en el club como Pablo Ceppelini y Guillermo Enrique.

La foto no solo fue rechazada por un grupo de aficionados por la situación del 'Pirata', sino porque incrementa el rumor de que Carlos Zambrano y Paolo Guerrero manejarían el vestuario de Alianza Lima por lo que habrían sido responsables del fin del vínculo con el argentino.

La foto de los jugadores de Alianza Lima que encendió la polémica.

El adiós de Hernán Barcos

Con el anuncio oficial del club, Hernán Barcos hizo lo propio a través de sus redes sociales despidiéndose del aficionado victoriano con un emotivo mensaje. El nacido en Argentina aseguró que guardará por siempre cariño por la institución, además de agradecer a los hinchas por el cariño que le dieron en estos últimos años.

"Hola a mi querido pueblo blanquiazul, aquí estoy para irme de una forma simple, tranquila, como fue mi llegada. Vivimos cinco años juntos muy lindos, cosas espectaculares, emociones, tristezas, pero sobre todo tuvimos mucho cariño, respeto y nos ganamos esa admiración mutua, me quedo con todo eso", indicó.

En esa misma línea, el 'Pirata' aseguró que ha sido difícil estos días tanto para él como para su familia pues le costó asimilar la noticia de su partida.

"Me voy feliz de Alianza y agradecido con todos ustedes que estos cinco años me llenaron, se ganaron una familia aliancista, por eso hemos sufrido tanto estas semanas, que cuesta despedirse, pero seguramente es lo mejor para todos y deseo que tengan una gran Navidad, un gran Año Nuevo y que el 2026 sea mejor que estos años", añadió.

De esta manera, los futbolistas de Alianza Lima publicación una 'picante' foto luego de la oficialización de la salida de Hernán Barcos la cual dio que hablar.