Pol Deportes hace inesperado pedido a 'La Cobra': Quiere conocer al "mejor jugador del mundo", Messi

Durante una entrevista virtual, Pol Deportes sorprendió a 'La Cobra' con un deseo que rápidamente se volvió viral. El joven quiere conocer al "mejor jugador del mundo", Lionel Messi.

Desde Madrid, Cliver Huamán, más conocido como Pol Deportes, participó en una entrevista virtual en la cuenta de Kick del streamer argentino 'La Cobra'.

La entrevista se dio mientras el joven narrador afinaba detalles para su debut narrando un partido de la Champions League, en medio de la expectativa de sus seguidores.

Durante el stream, que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, se tocaron temas sobre su pasión por los relatos deportivos, sus objetivos y el impacto que ha tenido su contenido a nivel mundial.

Pero fue un momento en particular el que acaparó toda la atención.Sin rodeos y con una sonrisa, Pol Deportes se dirigió a 'La Cobra' y lanzó un pedido que dejó a todos sorprendidos.

"Cobri, hermano, quiero que me cumplas un sueño. Quiero conocer al mejor jugador del mundo y yo sé que tú sabes quién es", expresó.

El creador argentino dejó abierta la posibilidad de cumplirle el sueño. "De casualidad en el fondo de mi stream se ve a ese jugador? (...) ¿O sea, Pol Deportes quiere conocer a Lionel Messi? Yo creo que puede darse", dijo entre risas.

Pol Deportes recuerda su relato histórico

Además de su deseo de conocer a Lionel Messi, Pol Deportes recordó una de las historias más icónicas de su carrera: narrar la final de la Copa Libertadores desde lo alto de un cerro.

"Vine de Andahuaylas con una ilusión. Llamar la atención de los canales peruanos y venir a cubrir la previa del partido a las afueras", explicó.

Sin embargo, las restricciones de la zona y la presencia policial no le permitieron instalarse como planeaba. Estuvo a punto de retirarse, pero una alternativa inesperada lo cambió todo.

"Mi hermano tuvo una gran idea porque tenía un amigo que tenía una pollería y le llamó para que nos pueda prestar su televisión para que yo pueda narrar", añadió.

Desde ese local, se dieron cuenta de que desde un cerro cercano se podía ver el estadio, así que decidieron arriesgarse.

"Empezamos a subir cerro arriba y llegamos en 40 minutos casi terminando el primer tiempo", recordó Pol Deportes.

