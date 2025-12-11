Jorge Fossati deja de ser DT de Universitario de Deportes tras no llegar a un acuerdo

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Se terminó la novela! Jorge Fossati dejó oficialmente de ser el director técnico de Universitario de Deportes. El acuerdo para su continuidad en la temporada 2026 no se concretó, marcando el fin de un ciclo exitoso tras el histórico tricampeonato.

Se confirma la salida de Jorge Fossati

Después de varios días de rumores, Jorge Fossati ya no va a ser el DT de Universitario de Deportes. Tenía contrato, pero no se logró un acuerdo para que siga en la temporada 2026.

𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗣𝗢𝗥 𝗧𝗢𝗗𝗢, «𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘» 🏆🏆



Agradecemos a Jorge Fossati Lurachi y a su comando técnico por el liderazgo y profesionalismo al mando de nuestro primer equipo, fundamentales en la obtención de los títulos nacionales 2023 y 2025.



¡Éxitos en sus próximos retos!

Según fuentes cercanas, el entrenador uruguayo quería mejores condiciones, pero la directiva se mantuvo firme y no cambió nada del contrato.

Durante toda la jornada, se conoció que el administrador Franco Velazco y el director deportivo Álvaro Barco tomaron la decisión final.

Las negociaciones llegaron a un punto crítico por la postura de Jorge Fossati, quien pedía mayor confianza tras lograr el tricampeonato nacional.

Finalmente, tras varias conversaciones, ambas partes llegaron a un acuerdo amistoso para poner fin al contrato, sin pago de cláusulas de salida.

El entorno del entrenador incluso cuestionó al club merengue, preguntando si ya tenían otro comando director técnico listo.

Por el momento, la directiva de la 'U' analiza las opciones para reemplazar a Fossati, aunque algunos nombres como Ricardo Gareca y Fabián Bustos ya habrían sido totalmente descartados.

Ahora, la urgencia de definir al nuevo DT es máxima, pensando en mantener el ritmo de éxito para la próxima temporada 2026.

Hay que mencionar que Jorge Fossati llegó a la 'U' en marzo de 2023 para reemplazar a Carlos Compagnucci. Bajo su dirección, el equipo crema recuperó solidez defensiva y una identidad de juego clara.

Jorge Fossati deja la 'U' por segunda vez

Esta es la segunda vez que Jorge Fossati deja a la escuadra merengue. Antes de que arrancara la temporada 2024 de la Liga 1, el director técnico uruguayo decidió firmar por la Selección Peruana, lo que provocó su salida del club.

No obstante, en enero pasado, tras la inesperada partida de Fabián Bustos al Olimpia de Paraguay y después de analizar varios nombres para el banquillo de Universitario, Jean Ferrari y Manuel Barreto optaron por que Jorge Fossati regresara como DT.

Jorge Fossati ya no es el DT de Universitario de Deportes porque no se llegó a un acuerdo para que siga. El club y él se despidieron de buena onda, dejando que la 'U' y sus hinchas empiecen una nueva etapa.