Universitario ya eligió al reemplazante de Fossati: Javier Rabanal será nuevo entrenador de la 'U' para el 2026

Universitario busca dejar atrás las complicaciones que dejó la reciente salida de Jorge Fossati tras no llegar a un acuerdo. Y es que a menos de 24 horas de anunciar el adiós del estratega uruguayo, la directiva ya habría encontrado a su reemplazante, según señalan en Ecuador.

Javier Rabanal será nuevo entrenador de Universitario

De acuerdo al periodista Carlos Univazo, quien recoge información desde el vecino país norteño, Javier Rabanal dejará de ser el director técnico de Independiente del Valle para asumir el cargo en la 'U' de cara a la temporada 2026.

El hombre de prensa agregó que el español pagará con su propio dinero la clausula de salida especificada en su contrato para concretar las conversaciones con Universitario. Además, revela que el exjugador de Vélez Sarsfield, Emiliano Papa, será su reemplazante en el club campeón de Ecuador.

"Javier Rabanal será el nuevo DT de Universitario. Rescinde su contrato con IDV, pagando él mismo su cláusula de rescisión. Emiliano Papa será el nuevo entrenador del actual campeón ecuatoriano", indicó en su cuenta de X(antes Twitter).

Es importante precisar que Javier Rabanal logró el titulo de la Serie A de Ecuador durante la actual temporada, además de clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Sus números en este equipo son bastante positivos ya que en 55 partidos, ganó 29 encuentros, 17 empates y 9 derrotas.

El adiós a Jorge Fossati

Como se recuerda, Universitario se quedó sin entrenador en las últimas horas luego del anuncio oficial, a través de sus redes sociales, de la salida de Jorge Fossati a pesar de haber logrado el segundo tricampeonato de la historia del club.

El estratega uruguayo pidió a la directiva renegociar el contrato que tenía hasta el 2026 luego del objetivo logrado con varias fechas de anticipación. A pesar de que en un inicio la dirigencia se negó a revisar el documento, estos terminaron accediendo iniciando un diálogo.

Lamentablemente, ambas partes no llegaron a un acuerdo por lo que sobre la noche de este jueves 11 de diciembre se confirmó su adiós, por segunda vez, al elenco merengue.

"Agradecemos a Jorge Fossati Lurachi y a su comando técnico por el liderazgo y profesionalismo al mando de nuestro primer equipo, fundamentales en la obtención de los títulos nacionales 2023 y 2025. ¡Éxitos en sus próximos retos!", señalaron.

De esta manera, Javier Rabanal será el reemplazante de Jorge Fossati como director técnico de Universitario tras llegar a un acuerdo con la directiva.