Esposa de Hernán Barcos comparte emotivo mensaje al despedirse de la hinchada: "Arriba Alianza toda la vida"

Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, compartió un emotivo mensaje para la hinchada de Alianza Lima, agradeciendo el cariño recibido desde que su familia pisaron suelo peruano. Sus palabras llegaron justo después de la despedida oficial del delantero, quien también se dirigió a los hinchas blanquiazules.

Giuli Cunha y su emotivo mensaje

La salida de Hernán Barcos de Alianza Lima venía sonando desde hace días, pero recién se confirmó cuando el delantero publicó su video de despedida.

Apenas pasó eso, su esposa, Giuli Cunha, también decidió pronunciarse. No lo hizo con grandes discursos ni frases rebuscadas, sino con dos mensajes cortitos, sinceros y cargados de emoción que compartió en sus historias de Instagram.

En el primero, Giuli Cunha acompañó el video de Hernán Barcos con una frase que deja clarísimo lo importante que fueron estos años para la familia.

"Lo que nosotros vivimos acá, en estos años, nada ni nadie lo va a borrar. Gracias por todo el cariño. Arriba Alianza toda la vida", escribió.

Unos minutos después, la brasileña compartió un segundo mensaje, esta vez dirigido directamente a la hinchada blanquiazul y al país que los acogió desde 2021.

"Querido Perú, queridos aliancistas: los que hacen de la vida un lugar mejor", expresó. Muchos hinchas comentaron que esas palabras los tocaron, sobre todo porque coincidían con la despedida oficial del delantero.

La despedida de Hernán Barcos

Mientras Giuli Cunha agradecía desde sus redes sociales, Hernán Barcos, por su parte, publicó un video donde habló con la calma que siempre lo caracterizó. Sin exagerar, sin drama, pero con mucho sentimiento.

Su mensaje empezó así: "Hola a todos, a mi querido pueblo blanquiazul, aquí estoy para despedirme de una manera simple y tranquila, como fue mi llegada".

Luego recordó todo lo que vivió desde su llegada al club. "Vivimos cinco años muy lindos juntos, vivimos cosas espectaculares, emociones y tristezas, pero sobre todo tuvimos mucho cariño y respeto. Nos ganamos esa admiración mutua", señaló.

Y cerró diciendo que siempre llevará al equipo en el corazón: "Me quedo con todo eso, con esta última semana de gran cariño y gran soporte. El pueblo blanquiazul siempre estará en mi corazón".

Su despedida, como era de esperarse, generó un aluvión de mensajes en redes sociales. Los hinchas no solo lo recordaron por sus goles, sino por la forma en que defendió la camiseta, algo que pocos extranjeros logran.

Con el emotivo mensaje que la esposa de Hernán Barcos compartió al despedirse de la hinchada, quedó claro que su salida de Alianza Lima no solo marca el final de una etapa deportiva, sino también el cierre de una historia que la familia construyó con mucho cariño en el Perú.