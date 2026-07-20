Ignacio Buse debuta con revancha y avanza en Austria: así fue su victoria ante Vit Kopriva

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Ignacio Buse continúa demostrando que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El peruano debutó con una importante victoria en el ATP 250 Generali Open de Kitzbühel, en Austria, al superar por 7-5, 6-7 (1) y 6-1 al checo Vit Kopriva en un partido que se extendió por más de dos horas y estuvo marcado por la intensidad desde el primer punto.

El resultado le permitió avanzar a la segunda ronda del certamen y, además, tomarse revancha de la derrota sufrida semanas atrás ante el mismo rival en el ATP de Mallorca.

El encuentro comenzó con un primer set muy parejo, en el que ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el cierre. Sin embargo, Buse aprovechó una oportunidad clave para quebrar y quedarse con el parcial por 7-5. En la segunda manga, Kopriva reaccionó y forzó un 'tie-break', donde fue ampliamente superior para igualar el compromiso.

Buse comes through 👏



He defeats Kopriva 7-5 6-7 6-1 to move on in Kitzbuhel!#GeneraliOpen pic.twitter.com/Ce3fQOQbVE — Tennis TV (@TennisTV) July 20, 2026

Un triunfo que fortalece su temporada

Lejos de desanimarse, el peruano mostró carácter en el set definitivo. Desde el inicio impuso un ritmo agresivo, fue sólido con su saque y aprovechó los errores de su rival para imponerse con un contundente 6-1, sellando así una victoria que confirma el gran momento que vive en el circuito profesional.

Este triunfo tiene un significado especial porque representa una revancha deportiva frente a Kopriva, quien había derrotado a Buse hace apenas unas semanas sobre césped. Ahora, en la superficie de arcilla de Kitzbühel, el peruano logró cambiar la historia y demostrar su evolución.

Con este resultado, Ignacio Buse mantiene el buen nivel que lo ha llevado a consolidarse entre los mejores tenistas sudamericanos y a seguir escalando posiciones en el ranking ATP durante la temporada 2026.

A LA TERCERA FUE LA VENCIDA EN KITZBUHEL



✅🎾🇵🇪 Ignacio Buse [35°] aterriza en el ATP 250 de 🇦🇹 Kitzbuhel por tercer año consecutivo, y tras caer en la Qualy del 2024 y en primera ronda del 2025, esta vez consigue avanzar tras superar una dificil prueba.



Gran triunfo por 7-5... pic.twitter.com/QCyH1o8bEf — DECISIVO - Tenis Perú (@DecisivoTenisPe) July 20, 2026

¿Con quién se medirá Ignacio Buse en la segunda ronda?

En la segunda fase del abierto austriaco, Buse se medirá al ganador del duelo entre el paraguayo Adolfo Vallejo (63 ATP) y el suizo Kilian Feldbausch (284 ATP).

Por la diferencia de rankings, es probable que se genere un duelo sudamericano en Austria, en lo que podría convertirse en el primer partido en la era profesional entre Vallejo y Buse.

Adolfo Vallejo y Kilian Feldbausch se medirán en el Grandstand del Tennis Stadium de Kitzbühel, este martes 21 de julio no antes de las 06:20 horas de Perú.

Tras superar la primera ronda, el siguiente objetivo del peruano será continuar avanzando en uno de los torneos más importantes sobre polvo de ladrillo antes del tramo final de la gira europea. Cada victoria representa una oportunidad para sumar puntos valiosos en el ranking y llegar con mayor confianza a las próximas competencias del calendario ATP.

El debut de Ignacio Buse en el Generali Open dejó más que un simple pase de ronda. El peruano no solo consiguió una valiosa victoria, sino que también confirmó su crecimiento competitivo al revertir un antecedente adverso. Si mantiene este nivel, tendrá buenas opciones de seguir avanzando en Austria y continuar afianzándose entre los protagonistas del tenis internacional.