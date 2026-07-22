Histórico entrenador de fútbol colombiano murió mientras dirigía un entrenamiento: Esto se sabe

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol está de luto tras confirmarse que un destacado técnico y entrenador de fútbol murió a los 71 años mientras realizaba un entrenamiento personalizado. Clubes y colegas le dieron el último adiós.

Murió extécnico del Medellín: Luto en fútbol colombiano

Hace solo cuatro días se llevó a cabo la final del Mundial 2026 donde España se consagró campeón del más importante evento deportivo internacional. Tras esa celebración se dio a conocer una lamentable noticia que deja en luto al fútbol.

De acuerdo a lo revelado por la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, el director técnico y entrenador Óscar Aristizábal Botero, murió a los 71 años mientras realizaba un entrenamiento personalizado en una cancha del barrio Boston, en Medellín, tras sufrir un infarto.

La reconocida figura en la formación de futbolistas y en los banquillos del país, apreciado por su calidad profesional, señorío y amabilidad, perdió la vida a los 71 años de edad. Exjugadores, colegas, dirigentes y aficionados lamentaron su pérdida a través de sentidos mensajes en redes sociales.

"En cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento de Óscar Emilio Aristizábal, exfutbolista y director técnico colombiano, quien dedicó gran parte de su vida al desarrollo del fútbol profesional", se lee en la publicación compartida por Dimayor en X.

Adiós a Óscar Aristizábal: ¿Dónde serán las exequias del entrenador?

Las exequias se realizarán el jueves 23 de julio en Jardines Montesacro. Las salas de velación estarán abiertas desde las 6:00 a.m. y la eucaristía se celebrará a las 4:00 p.m. La familia decidió esperar la llegada de uno de sus hijos desde España para el último adiós.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento de Óscar Emilio Aristizábal, exfutbolista... pic.twitter.com/FTImQffxie — DIMAYOR (@Dimayor) July 22, 2026

¿Quién fue Óscar Emilio Aritizábal? Trayectoria deportiva

De acuerdo a medios colombianos, Óscar Aristizábal contó con una trayectoria que abarcó más de cinco décadas. Dedicó su vida a la formación de futbolistas y a la dirección técnica.

Su legado comenzó a forjarse entre 1972 y 1987 en el tradicional Torneo del Pony Fútbol, semillero de grandes talentos. En 1988 dio el salto al profesionalismo al ser nombrado coordinador de las divisiones menores del Independiente Medellín, cargo que desempeñó durante cuatro temporadas.

Su primera experiencia como director técnico en el fútbol profesional llegó a finales de 1992 con el Deportivo Rionegro. Su recorrido en el FPC también incluyó pasos por Valledupar FC y otros procesos en el balompié colombiano. Además, estuvo vinculado a instituciones como Atlético Nacional y fue recordado por su capacidad para potenciar jóvenes talentos.

Es así como se reveló que mientras realizaba un entrenamiento personalizado en una cancha del barrio Boston de Medellín, el director técnico antioqueño Óscar Aristizábal Botero, de 71 años de edad, falleció como consecuencia de un infarto el lunes 20 de julio.