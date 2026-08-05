Tragedia en el fútbol: rayo acaba con la vida de joven futbolista en pleno partido de torneo regional

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Una total tragedia ha conmocionado el ambiente futbolístico luego de confirmarse el fallecimiento de un joven futbolista que fue alcanzado por un rayo cuando se encontraba disputando un partido en un torneo regional.

Luto en el fútbol tras muerte de jugador que fue alcanzado por rayo

El fútbol tailandés vivió el último martes un fatídico hecho que ha generado gran consternación por la muerte del jugador de 24 años Safwan Awae, del club Yala FC, quien perdió la vida tras caerle un rayo mientras disputaba un partido de la Copa de Golok en el estadio Santiphap, en el distrito de Su-ngai Kolok, provincia de Narathiwat.

Este dramático episodio ocurrió en el Estadio Santiphap, ubicado en el distrito de Su-ngai Kolok, en la provincia de Narathiwat. En medio de la contienda, una fuerte tormenta eléctrica sorprendió a los protagonistas.

Fue cuestión de segundos para que un rayo impactara repentinamente en el campo y provocó que varios futbolistas se desplomaran al instante. Más de nueve personas resultaron heridas y trasladadas al Hospital Sungai Kolok, entre los que se encontraba el joven deportista, que no pudo sobrevivir por unas graves lesiones, de acuerdo a lo informado por el medio Thai PBS World.

Heartbreaking tragedy on the pitch. 🤯



24-year-old Thai footballer Safwan Awae, a new signing for FC Yala, a third-division team, was struck by lightning and killed during a match.



Golok FA Cup game in Su-ngai Kolok, Narathiwat, Thailand 🇹🇭



One sudden bolt from the sky... and... pic.twitter.com/2m8shcRWsm — BBLHQ ⭐️ (@BluesBallersHQ) August 4, 2026

El sentido homenaje del club Yala FC al futbolista que falleció

Horas más tarde, el club en el que militaba el jugador fallecido , Yala FC, le realizó el sentido mensaje a través de sus redes sociales en el que despidió al futbolista y envió sus condolencias a la familia.

Además, el equipo informó que dirigentes, integrantes del cuerpo técnico, jugadores y colaboradores visitaron a los familiares del jugador para acompañarlos en este difícil momento.

Por su parte, la Federación de Fútbol de Tailandia también expresó su pesar por lo ocurrido y manifestó su apoyo a los seres queridos del futbolista y a toda la institución.

La muerte de Awae tuvo un impacto aún mayor porque hacía apenas una semana había sido presentado como flamante refuerzo del Yala FC proveniente del Pattani FC, donde destacó.

Un momento lúgubre vive el fútbol tailandés debido a que durante un torneo en la provincia de Narathiwat un jugador de 24 años perdió la vida tras ser alcanzado por un rayo tras una tormenta eléctrica. Además, otros nueve deportistas resultaron heridos. Si bien todos fueron llevados a un hospital cercano, el joven futbolista no sobrevivió debido a las graves lesiones que presentaba.