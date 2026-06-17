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'Los tres leones' rugen

Inglaterra fue un 'Hurrykane': Doblete del ariete inglés en el triunfo 4-2 sobre Croacia

La selección de Inglaterra debutó en el Mundial 2026 con un sólido triunfo ante Croacia, en Arlington, Texas. Su capitán Harry Kane brilló con un doblete en la primera parte.

Inglaterra vs Croacia
Inglaterra vs Croacia Composición Exitosa

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 17/06/2026

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Por el grupo F del Mundial 2026, la selección de Inglaterra, una de las favoritas a ganar el torneo, venció con un contundente 4 a 2 a su similar de Croacia, en el estadio Dallas, en Arlington, Texas. Harry Kane fue el más destacado de 'los tres leones', al abrir la cuenta con un tanto de penal y luego marcar de cabeza en el primer tiempo.

Próximos partidos de Inglaterra y Croacia en el Mundial 2026

  • Inglaterra vs. Ghana (martes 23 de junio) (Boston Stadium)
  • Panamá vs. Croacia (martes 23 de junio) (Toronto Stadium)
  • Panamá vs. Inglaterra (sábado 27 de junio) (New York / New Jersey Stadium)
  • Croacia vs. Ghana (sábado 27 de junio (Philadelphia Stadium)rlington, Texas. Kane fue el más destacado de 'los tres leones', al abrir la cuenta con un tanto de penal y luego marcar de cabeza en el primer tiempo.

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