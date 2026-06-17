Inglaterra fue un 'Hurrykane': Doblete del ariete inglés en el triunfo 4-2 sobre Croacia

'Los tres leones' rugen
17/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 17/06/2026
Por el grupo F del Mundial 2026, la selección de Inglaterra, una de las favoritas a ganar el torneo, venció con un contundente 4 a 2 a su similar de Croacia, en el estadio Dallas, en Arlington, Texas. Harry Kane fue el más destacado de 'los tres leones', al abrir la cuenta con un tanto de penal y luego marcar de cabeza en el primer tiempo.
Próximos partidos de Inglaterra y Croacia en el Mundial 2026
- Inglaterra vs. Ghana (martes 23 de junio) (Boston Stadium)
- Panamá vs. Croacia (martes 23 de junio) (Toronto Stadium)
- Panamá vs. Inglaterra (sábado 27 de junio) (New York / New Jersey Stadium)
- Croacia vs. Ghana (sábado 27 de junio (Philadelphia Stadium)rlington, Texas. Kane fue el más destacado de 'los tres leones', al abrir la cuenta con un tanto de penal y luego marcar de cabeza en el primer tiempo.
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