Inglaterra fue un 'Hurrykane': Doblete del ariete inglés en el triunfo 4-2 sobre Croacia

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Por el grupo F del Mundial 2026, la selección de Inglaterra, una de las favoritas a ganar el torneo, venció con un contundente 4 a 2 a su similar de Croacia, en el estadio Dallas, en Arlington, Texas. Harry Kane fue el más destacado de 'los tres leones', al abrir la cuenta con un tanto de penal y luego marcar de cabeza en el primer tiempo.

Próximos partidos de Inglaterra y Croacia en el Mundial 2026

Inglaterra vs. Ghana (martes 23 de junio) (Boston Stadium)

Panamá vs. Croacia (martes 23 de junio) (Toronto Stadium)

Panamá vs. Inglaterra (sábado 27 de junio) (New York / New Jersey Stadium)

Croacia vs. Ghana (sábado 27 de junio (Philadelphia Stadium)rlington, Texas. Kane fue el más destacado de 'los tres leones', al abrir la cuenta con un tanto de penal y luego marcar de cabeza en el primer tiempo.

En desarrollo...