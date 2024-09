Jean Deza elogia a Christian Cueva: "Pueden hablar mucho, pero no habrá un jugador igual"

Jean Deza atraviesa por un gran momento en su carrera futbolística destacando en el Torneo Clausura con Sport Huancayo. Por ello, Exitosa conversó con el polémico jugador acerca de su actualidad, lo que espera para el futuro inmediato y su valoración sobre otros jugadores del balompié nacional.

Por ejemplo, el veloz atacante fue consultado sobre el regreso a las canchas de Christian Cueva con Cienciano del Cusco. 'Aladino' viene sumando minutos en estos últimos encuentros y ya comenzó a ser pedido por algunos hinchas para la próxima fecha doble de Eliminatorias donde la Selección Peruana enfrentará ante Uruguay y Brasil.

En ese sentido, Jean Deza recordó un de los partidos que disputó junto al hábil volante en Alianza Lima y la Bicolor y señaló que quedó sorprendido con la habilidad que demostró en dicho juego. Por ello, se animó a calificarlo como uno de los mejores 10 del fútbol peruano y hasta aseguró que no volveremos a tener un jugador parecido.

"Llegó a ser uno de los mejores 10 del fútbol peruano, porque hasta en ese partido a mi me dejó sorprendido . Pueden hablar mucho de mi 'Cholo', yo lo quiero mucho, pero es un gran jugador y creo que no vamos a volver a encontrar un distinto como él que nos pueda dar alegrías", indicó a nuestro medio.

Como se sabe, la carrera de Jean Deza estuvo llena de polémicas e indisciplinas que lo llevaron a ser muy criticado por gran parte de la opinión pública. A pesar de ello, en las últimas semanas el futbolista ha sido autocrítico respecto a estas situaciones extrafutbolísticas y ahora parece tener la intención de cerrar su trayectoria de la mejor manera.

Incluso, se animó a dejarle un mensaje de reflexión a los jóvenes que vienen dando sus inicios en el mundo del fútbol.

"Trato de terminar bien mi carrera, terminar en un nivel al que sé que puedo llegar. Si termino mal, el único culpable voy a ser yo. La gente va a comentar lo que pudo ser, pero quiero tomar una nueva oportunidad. Trato de descansar, comer bien. Los años no pasan en vano, yo tengo 31 años. Yo sé que hay Deza para rato, pero no me quiero engañar", aseguró.