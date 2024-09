¡Comprometido! Jean Deza afirma estar enfocado en el fútbol: "Quiero terminar bien mi carrera"

En diálogo con el panel de Exitosa Deportes, el futbolista de Sport Huancayo, Jean Deza, precisó que se encuentra sumamente enfocado en el fútbol profesional, y que desea terminar su carrera alejado de los escándalos.

El exdelantero de Alianza Lima confesó que se encuentra cansado que la gente lo reconozca como una 'promesa perdida', y que busca acabar su trayectoria en un nivel superior, el cual confía que puede alcanzar con sus capacidades.

Deza reveló que si bien reconoce que tiene una edad considerable para aún progresar en el fútbol profesional, está convencido en que si mantiene disciplina puede extender su trayectoria por un par de temporadas más.

"Trato de descansar, comer bien. Los años no pasan en vano, yo tengo 31 años. Yo sé que hay Deza para rato, pero no me quiero engañar", declaró.

En esa línea, recordó sus inicios en el fútbol, cuando debutó en el MSK Zilina de Eslovaquia, y le dio un valioso consejo a los pequeños que recién inician en el deporte con aspiraciones profesionales.

"A mi no me tocó llegar a primera división en Perú. Para mi no fue fácil alcanzar el profesionalismo. Si me escuchan jóvenes, no se olviden que el talento es importante, pero el trabajo es crucial", añadió.