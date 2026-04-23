Jorge Araujo quiere quedarse en Universitario y envía sutil mensaje a Álvaro Barco: "Han sido muchos años de trabajo"

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de la salida de Javier Rabanal, la alegría volvió a Ate luego de la contundente victoria de Universitario ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental. Los cremas volvieron a la senda del triunfo tras las caídas en Arequipa ante Melgar y frente a Coquimbo Unido las cuales desencadenaron la salida del DT español.

Quiere quedarse en Universitario

De inmediato, la administración merengue designó a Jorge Araujo como técnico interino para hacerse cargo de los inminentes encuentros por el Torneo Apertura. Por suerte, el 'Coco' tuvo un debut más que auspicioso por lo que aprovechó la oportunidad para enviar un sutil mensaje a Álvaro Barco donde manifiesta su deseo de quedarse por mucho tiempo en el club de sus amores.

En entrevista con L1 Max, el 'Coco' dejó en claro que lleva esperando esta oportunidad desde hace mucho tiempo y que se ha preparado para la misma con la finalidad de hacerlo de la mejor manera. Incluso, reveló estar completamente comprometido con la institución y el plantel de futbolistas.

"Cada oportunidad es importante. Yo me siento, más allá de todo, fuerte y preparado. Siento que, con el tiempo que ha transcurrido, tengo la fortaleza necesaria para encarar cualquier proyecto, más aún en el club donde me formé desde los nueve años. Me siento comprometido con el club y con los jugadores", indicó.

🎙️Coco Araujo con Gustavo: "Ha sido una lluvia de emociones y la conexión con ellos ha sido fundamental. Somos un grupo unido, fuerte, sólido y ESTAMOS VIVOS. Me siento fuerte y PREPARADO"#L1Radio



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A su vez, reveló que ya cuenta con la experiencia necesaria para asumir la rienda técnica de Universitario al haber dirigido en primera división en dos etapas distintas.

"Yo me vengo preparando desde hace mucho tiempo, no solo después de dejar de ser jugador. Creo que, quizá sin proponérmelo, ya me estaba preparando. Han sido muchos años de trabajo, formación, entrenamientos y partidos. Ya dirigí en primera división hace unos años, considero que me fue muy bien y tengo dos etapas", añadió.

Sutil mensaje a Álvaro Barco

Por último, el actual estratega merengue le dejó un mensaje al director deportivo del club, Álvaro Barco con la intención de seguir al mando del primer equipo estudiantil.

"A mí me parece espectacular. Solo hay que cristalizarlo. Si ya lo dijo él, sería importante. Vamos a hacerle caso a Álvaro, entonces. Que se prolongue todo lo que se pueda. Seguramente mañana vamos a hablar más tranquilos", finalizó.

De esta manera, Jorge Araujo, entrenador interino de Universitario, expresó su deseo de mantenerse al mando de Universitario tras la salida de Javier Rabanal.