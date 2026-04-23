Carlos Pareja Ríos juramenta como nuevo Canciller tras renuncia de Hugo de Zela por contrato de aviones F-16

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Carlos Jose Pareja Rios Juramentó como nuevo Canciller tras la abrupta renuncia de Hugo de Zela, quien dejó el cargo por discrepancias en la adquisición de aeronaves. El presidente José María Balcázar lideró la ceremonia protocolar en Palacio de Gobierno, donde con este ingreso se cierra la brecha abierta en su equipo ministerial.

La trayectoria de Carlos Pareja Ríos

El flamante ministro es un diplomático de carrera con amplia experiencia en el servicio exterior, habiendo servido como embajador en Estados Unidos y Suiza. Según sus datos en Linkedin, su perfil técnico busca brindar la calma necesaria para gestionar la crisis de confianza generada recientemente.

Pareja Ríos ha ocupado cargos estratégicos como la Dirección General de Soberanía y Límites, lo que refuerza su capacidad para manejar temas de seguridad nacional. Su nombramiento es interpretado como un esfuerzo por mantener puentes sólidos con Washington pese a la suspensión de las compras militares.

Su experiencia previa en la embajada peruana en Santiago de Chile también le otorga un conocimiento profundo sobre la geopolítica regional en Sudamérica. El Ejecutivo confía en que su liderazgo permita superar las tensiones actuales con el Congreso por la falta de transparencia gubernamental.

El conflicto por los aviones F-16

La crisis en el sector diplomático se originó por la decisión presidencial de frenar la compra de aviones caza (F-16) a los Estados Unidos. El entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela consideró que esta medida afectaba los intereses nacionales y la seguridad del país.

El excanciller sostuvo que el mandatario no fue transparente sobre el estado real de los contratos firmados recientemente con el gobierno estadounidense. Esta situación provocó que la confianza entre el despacho de Relaciones Exteriores y la presidencia se rompiera de forma definitiva.

Hugo de Zela afirmó ante la prensa local tras presentar su carta:

"El señor presidente ha mentido al país. Los contratos para la compra de los aviones se firmaron el lunes 20 de abril y él lo sabía. (...) Este contrato se firmó el lunes y después de eso ha estado, incluso anoche, diciendo que estos contratos no se han firmado. Esa es una mentira flagrante", reiteró el diplomático.

Esta declaración generó un terremoto político que obligó al gobierno a buscar un sucesor con urgencia para evitar un mayor aislamiento internacional. Carlos Pareja Ríos asume el reto de recomponer los lazos diplomáticos y gestionar la controvertida anulación del millonario contrato militar, donde la estabilidad del gabinete dependería de la capacidad del nuevo Canciller para manejar las tensiones con el sector defensa y los aviones F-16.