Gian Marco y Laura Pausini sorprenden a todos cantando juntos durante concierto

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La noche del concierto de Laura Pausini en Bogotá tuvo un giro inesperado que emocionó al público. En medio de su presentación, la cantante italiana invitó al escenario al cantautor peruano Gian Marco, quien apareció sorpresivamente para interpretar junto a ella uno de los temas más emblemáticos de su repertorio.

La ovación fue inmediata: miles de asistentes celebraron el encuentro que unió a dos artistas de trayectoria internacional en un mismo escenario.

La admiración de Pausini

Laura Pausini no ocultó su gran admiración personal por Gian Marco. Frente al público colombiano, destacó su talento y la conexión que ambos han compartido a lo largo de los años.

"Es un artista que respeto profundamente y que representa con orgullo a su país", expresó la italiana, generando aplausos y gritos de emoción entre los asistentes. El gesto reforzó la cercanía entre ambos músicos y dio un matiz especial a la velada.

El público bogotano reaccionó con entusiasmo. La aparición de Gian Marco fue recibida como un regalo inesperado, y la interpretación conjunta del popular tema "Hoy" se convirtió en uno de los momentos más comentados del concierto. En redes sociales, los asistentes compartieron videos y fotografías del instante, destacando la química entre ambos artistas y la fuerza de la interpretación.

Trayectoria compartida

Gian Marco y Laura Pausini han coincidido en distintos escenarios a lo largo de sus carreras. El peruano, reconocido por su capacidad de composición y por haber colaborado con artistas internacionales, encontró en este concierto una nueva oportunidad para reafirmar su vigencia y su conexión con públicos diversos.

Pausini, por su parte, continúa con su gira internacional celebrando más de tres décadas de carrera, consolidándose como una de las voces más queridas de la música en el mundo.

El encuentro en Bogotá no solo tuvo impacto local. En Perú, la noticia fue celebrada como un reconocimiento al talento nacional y como una muestra del alcance internacional de Gian Marco.

En Colombia, el concierto reforzó la relevancia de Pausini y la capacidad de su gira para generar momentos únicos. La combinación de ambos artistas en un mismo escenario se convirtió en un símbolo de la unión cultural entre países latinoamericanos y Europa.

La aparición de Gian Marco en el concierto de Laura Pausini en Bogotá fue más que una sorpresa: fue un encuentro que reafirmó la fuerza de la música como puente entre culturas y generaciones. El gesto de Pausini al invitarlo y su declaración de admiración consolidaron un momento que quedará en la memoria de los asistentes y que refuerza la proyección internacional del cantautor peruano.