Álvaro Barco respalda elección de 'Coco' Araujo como el nuevo DT de la 'U': "La persona adecuada"

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de oficializarse la salida de Javier Rabanal como entrenador de Universitario, el elegido para tomar las riendas del conjunto crema es Jorge 'Coco' Araujo. Al respecto, Álvaro Barco, director deportivo de la institución, respaldó dicha designación considerando que es "la persona adecuada" y no descartó su permanencia definitiva.

Universitario apuesta por 'Coco' Araujo

A la dirigencia del equipo crema le salió cara la apuesta por el técnico español Javier Rabanal, quien no logró replicar lo realizado por su antecesor Jorge Fossati, por lo que se decidió que no continúe más como entrenador. Ello, fue motivado también por la derrota por 2 a 1 ante Melgar, compromiso perteneciente a la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Frente a dicho panorama los hinchas apuntaron contra Franco Velazco y Álvaro Barco, administrador y director deportivo de la 'U', respectivamente. Sin embargo, pese a los cuestionamientos, el último en mención expresó su apoyo al flamante nuevo estratega del equipo, Jorge 'Coco' Araujo, en quien confía que asumirá el cargo de la mejor manera.

Así lo ha hecho saber en diálogo con la prensa en el que, además, lo ha catalogado como "la persona adecuada" para tomar las riendas del equipo y descartó que la vigencia del estratega peruano sea solo momentánea por lo que dejó abierta la posibilidad de que Araujo permanezca como DT, si los resultados lo acompañan.

En principio, evitó referirse a cómo fue la despedida de Rabanal. Además, señaló que la meta del cuadro merengue es "revertir la situación" la cual consideró "es complicada", pero que el club se ha caracterizado por sobrepasar estas situaciones. "Hay que revertir la tabla de posiciones, seguir consiguiendo puntos en la Libertadores", añadió.

"Eso de interinamente en el fútbol no existe, el fútbol es resultados y a eso apuntamos. La 'U' tiene que ganar mañana, el domingo, el próximo miércoles. Y en eso estamos de alguna manera comprometidos con el 'Coco', así que es una gran oportunidad creemos que es la persona más adecuada (...) eso de interinamente es un cliché", puntualizó.

"Motivados para ganar el día de mañana. Hay que revertir esta situación. El técnico es 'Coco' Araujo, nada más. Interinamente no existe, en el fútbol son resultados. La institución está por encima de todo, los jugadores están comprometidos"



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¿Cuándo será el debut de 'Coco' Araujo dirigiendo a la 'U'?

La prueba de fuego de 'Coco' Araujo dirigiendo a Universitario se dará hoy a las 8 y 30 de la noche cuando reciba a Garcilaso, en el estadio Monumental, en un compromiso pendiente de la décima jornada.

En un escenario en el que Jorge 'Coco' Araujo dirigirá a la 'U' tras la salida de Javier Rabanal, Álvaro Barco, director deportivo del equipo, lo respaldó deslizando que podría quedarse en dicho puesto por un tiempo indefinido si es que los resultados son favorables