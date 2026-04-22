Jean Ferrari lapidó a Nolberto Solano tras críticas a la FPF: "Si no tienes el conocimiento, mejor no hables"

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La actual gestión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que se encuentra liderada por Agustín Lozano ha sido blanco de críticas uno de los que ha mostrado una fuerte postura ha sido Nolberto Solano, al respecto Jean Ferrari, director de fútbol de la institución, no se quedó calladp y lapidó al exfutbolista.

Jean Ferrari defiende a la FPF de críticas de 'Ñol' Solano

El miembro del ente rector del fútbol peruano se presentó en el programa de YouTube Fútbol Satélite se refirió acerca de las fuertes confrontaciones que ha tenido el exasistente técnico de Ricardo Gareca en la selección peruana.

Hay que recordar que en una anterior oportunidad, 'Ñol' cuestionó los pedidos de Jean Ferrari para que su gestión interna como por ejemplo la implementación de herramientas de seguimiento y evaluación todo ello con el objetivo de buscar beneficios para las categorías de la Blanquirroja.

Sobre ello, el directivo explicó que dichos pedidos que realizó no corresponderían a cuestiones técnicas de las que se encarga el actual técnico de la selección peruana, Mano Menezes, por el contrario, lo hizo porque quería contar con indicadores de gestión y algunas herramientas como diagramas de Gantt.

"Lo que yo solicitaba eran indicadores de gestión, diagramas Gantt, cosas que se lo puse y luego le pregunté si es que lo entendía. Evidentemente, no entiende, no lo sabía (...). Cuando uno habla, tiene que hacerlo con argumento y con conocimiento. Si no tienes el conocimiento, entonces mejor no hables", aclaró Jean Ferrari.

Arremete contra la carrera como entrenador de Nolberto Solano

Hay que mencionar que la intervención de Jean Ferrari escaló más allá de abordar las críticas de Solano y esta vez se refirió sobre la carrera como entrenador del catalogado 'Maestrito'.

Al respecto, el integrante de la Federación Peruana de Fútbol aseguró que el exfutbolista no logró consolidar una trayectoria como director técnico y a su vez apuntó que no dejó una huella significativa en su paso por el ente rector del fútbol nacional.

"Después de haber estado 10 años en la Federación y no has hecho nada absolutamente nada, habiendo pasado por una cantidad de equipos y en donde tampoco no la ido bien en ninguno", asveró.

Es así que con una actitud frontal, el Director de Fútbol de la FPF, Jean Ferrari lapidó a Nolberto Solano tras sus fuerte críticas hacia la Fderación Peruana de Fútbol. Al respecto, en un mensaje claro aseguró que para hablar hay que corroborar un hecho y si es que no tienes el conocimiento, entonces es mejor no hablar.