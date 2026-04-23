Detienen a mujer que intentó registrar a bebé ajeno en Huancayo: Se trataría de un presunto caso de trata de personas

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En la región Huancayo, una mujer de 41 años fue detenida tras intentar registrar un bebé ajeno como suyo. Ante el rápido accionar de efectivos de la PNP, la intervenida aseguró haber dado a luz en su casa, pero se determinó que no presentaba signos recientes de gestación.

Capturan a mujer con bebé ajeno en Huancayo

En las inmediaciones del Centro de Salud La Libertad, agentes de la Policía Nacional del Perú capturaron a una mujer de 41 años que pretendía inscribir a un recién nacido para obtener el certificado de su nacimiento como su hijo, sin haberlo dado a luz.

En tal sentido, la intervención se realizó exactamente después de que una obstetra de turno notara la existencia de inconsistencia en la narración de la fémina. Al ser sometida a la evaluación médica obligatoria, la personal de la salud detectó que la paciente no presentaba rastro alguno de parto reciente.

Ello la llevó a proceder a llamar a las autoridades policiales para que intervengan en este caso. Tras ser descubierta por las fuerzas del orden, la detenida fue trasladada al Complejo Policial de Millotingo para las investigaciones correspondientes.

¿Cuál fue la versión de la mujer detenida en el centro de salud?

De acuerdo a información de la Policía, la mujer detenida manifestó que el bebé le fue entregado voluntariamente por la madre biológica, quien supuestamente no contaba con los recursos económicos necesarios para poder criarlo.

Por su parte, el general PNP César Calero, jefe de la Región Policial Junín, sostuvo que se han activado todos los protocolos para obtener la verdad detrás de este caso. Las autoridades informaron que la unidad especializada en Trata de Personas ha tomado el control de las diligencias para esclarecer si se trata de una entrega acordada o un acto ilícito.

En tanto, con el objetivo de poder localizar a la madre biológica del neonato ya se dio inicio a las investigaciones. Por el momento, el recién nacido permanece bajo la protección de las instituciones del Estado para garantizar su bienestar y salud.

Es así que, tras un rápido accionar de agentes de la Policía Nacional del Perú, se logró la captura de una mujer de 41 años que intentó registrar a un bebé ajeno en el Centro de Salud La Libertad, en Huancayo. Pese a que en un primer momento aseguró que dio a luz en su hogar, esta no mostraba signos de gestación por lo que se descubrió su falsedad.