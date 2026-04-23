Campaña de DNI electrónico GRATUITO el 27 y 28 de abril: ¿Quiénes son los beneficiados?

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nueva campaña del DNI electrónico en Perú. Conoce quiénes se verán beneficiados con la iniciativa que se realizará el lunes 27 y martes 28 de abril, así como el horario de la jornada en coordinación con representantes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Beneficios del DNI electrónico, según el Reniec

El Reniec recuerda a la ciudadanía mantener al día los datos de sus respectivos documentos de identidad. Asimismo, dio a conocer, a través de su página oficial, los beneficios que ofrece el DNI electrónico, que incorpora tecnología de última generación y altos estándares de seguridad.

Pues bien, el documento incluye 64 elementos de protección, un chip criptográfico y un sistema operativo certificado bajo la norma internacional FIPS 140-2 nivel 3, considerado un nivel intermedio-avanzado de seguridad. No solo brinda mayor resguardo, sino también lo siguiente:

Firma digital: Permite firmar documentos digitales con la misma validez legal que una firma manuscrita.

Identidad digital. Acredita tu identidad tanto de forma presencial como en entornos virtuales, lo que facilita el acceso a plataformas gubernamentales y privadas.

Acredita tu identidad tanto de forma presencial como en entornos virtuales, lo que facilita el acceso a plataformas gubernamentales y privadas. Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

y reducir desplazamientos innecesarios. Voto electrónico: A través de esta modalidad se agiliza y moderniza el proceso electoral, permitiendo un voto seguro y eficiente.

Campaña gratuita del DNIe el 27 de abril

En ese marco, se dio a conocer que una campaña gratuita para la obtención del DNI electrónico se realizará este lunes 27 de abril desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en Lurigancho-Chosica. La iniciativa busca reducir barreras de acceso a la identidad y facilitar que poblaciones vulnerables cuenten con un documento actualizado y seguro.

De acuerdo a lo revelado en Facebook, la campaña se realizará en coordinación con el Reniec y se ofrecerá un total de 40 cupos en la agencia Municipal de Cajamarquilla. La jornada irá dirigida a los vecinos de Jicamarca, Cajamarquilla, Huachipa, Carapongo y Chosica, precisamente a niños, adolescentes (0-17 años) y adultos mayores de 60 años a más.

DNI electrónico gratuito el 27 de abril.

¿Quiénes se verán beneficiados el 28 de abril?

Pero no solo en Lurigancho-Chosica se realizará la campaña sin costo alguno, sino también en Ilo, en Moquegua. De acuerdo a lo revelado, la iniciativa será desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. y solo habrá 90 cupos para trámites nuevos.

Los interesados deberán acercarse hasta la Oficina de Registro Civil - Municipalidad Provincial de Ilo. Recuerda que la jornada va dirigida a adolescentes (0-17 años) y adultos mayores de 65 años. Entre los requisitos están:

Llevar 2 fotos tamaño pasaporte, si no cuena con una foto actual, el Reniec tomará la imagen gratuita.

Presentar el DN del declarante y del menor en físico, si no cuenta con ello, llevar una copia simple o cualquier otro documento que lo identifique.

Si va los abuelos paternos deberán llevar la partida de nacimiento del padre.

Si van los abuelos maternos deberán llevar la partida de nacimiento de la madre.

Campaña gratuita en Ilo.

De esa forma, se dio a conocer que en Lurigancho-Chosica e Ilo se llevarán a cabo la campaña gratuita para la obtención del DNI electrónico este lunes 27 y martes 28 de abril para facilitar el acceso a este documento, especialmente a los sectores más vulnerables de la población.