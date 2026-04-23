Campaña de DNI electrónico GRATUITO el 27 y 28 de abril: ¿Quiénes son los beneficiados?

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/04/2026
Nueva campaña del DNI electrónico en Perú. Conoce quiénes se verán beneficiados con la iniciativa que se realizará el lunes 27 y martes 28 de abril, así como el horario de la jornada en coordinación con representantes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Beneficios del DNI electrónico, según el Reniec
El Reniec recuerda a la ciudadanía mantener al día los datos de sus respectivos documentos de identidad. Asimismo, dio a conocer, a través de su página oficial, los beneficios que ofrece el DNI electrónico, que incorpora tecnología de última generación y altos estándares de seguridad.
Pues bien, el documento incluye 64 elementos de protección, un chip criptográfico y un sistema operativo certificado bajo la norma internacional FIPS 140-2 nivel 3, considerado un nivel intermedio-avanzado de seguridad. No solo brinda mayor resguardo, sino también lo siguiente:
- Firma digital: Permite firmar documentos digitales con la misma validez legal que una firma manuscrita.
- Identidad digital. Acredita tu identidad tanto de forma presencial como en entornos virtuales, lo que facilita el acceso a plataformas gubernamentales y privadas.
- Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.
- Voto electrónico: A través de esta modalidad se agiliza y moderniza el proceso electoral, permitiendo un voto seguro y eficiente.
Campaña gratuita del DNIe el 27 de abril
En ese marco, se dio a conocer que una campaña gratuita para la obtención del DNI electrónico se realizará este lunes 27 de abril desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en Lurigancho-Chosica. La iniciativa busca reducir barreras de acceso a la identidad y facilitar que poblaciones vulnerables cuenten con un documento actualizado y seguro.
De acuerdo a lo revelado en Facebook, la campaña se realizará en coordinación con el Reniec y se ofrecerá un total de 40 cupos en la agencia Municipal de Cajamarquilla. La jornada irá dirigida a los vecinos de Jicamarca, Cajamarquilla, Huachipa, Carapongo y Chosica, precisamente a niños, adolescentes (0-17 años) y adultos mayores de 60 años a más.
¿Quiénes se verán beneficiados el 28 de abril?
Pero no solo en Lurigancho-Chosica se realizará la campaña sin costo alguno, sino también en Ilo, en Moquegua. De acuerdo a lo revelado, la iniciativa será desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. y solo habrá 90 cupos para trámites nuevos.
Los interesados deberán acercarse hasta la Oficina de Registro Civil - Municipalidad Provincial de Ilo. Recuerda que la jornada va dirigida a adolescentes (0-17 años) y adultos mayores de 65 años. Entre los requisitos están:
- Llevar 2 fotos tamaño pasaporte, si no cuena con una foto actual, el Reniec tomará la imagen gratuita.
- Presentar el DN del declarante y del menor en físico, si no cuenta con ello, llevar una copia simple o cualquier otro documento que lo identifique.
- Si va los abuelos paternos deberán llevar la partida de nacimiento del padre.
- Si van los abuelos maternos deberán llevar la partida de nacimiento de la madre.
De esa forma, se dio a conocer que en Lurigancho-Chosica e Ilo se llevarán a cabo la campaña gratuita para la obtención del DNI electrónico este lunes 27 y martes 28 de abril para facilitar el acceso a este documento, especialmente a los sectores más vulnerables de la población.