FIFA rechazó pedido de allegado a Trump para que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Quedan poco menos de dos meses para que se de inicio a un nuevo Mundial que esta vez se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. Y a pesar de tener todo listo para la máxima fiesta de fútbol, la situación de Irán aún no ha quedado del todo clara debido al conflicto bélico con la nación estadounidense.

FIFA rechaza pedido para que Italia reemplace a Irán en el Mundial

Incluso, el país iraní anunció semanas atrás que no participaría de esta Copa del Mundo al no tener la seguridad garantizada para hacerlo sin correr peligro alguno. Sin embargo, con el pasar de los días retrocedieron en esta decisión señalando que lo harán tal como lo indica la programación.

En medio de esta disyuntiva, Paolo Zampolli, amigo cercano de Donald Trump, envió una petición formal al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que Italia pueda ocupar el lugar de Irán en el Mundial que está cerca de iniciar.

Sin embargo, el diario El País indicó que el máximo ente rector del fútbol mundial rechazó rotundamente esta propuesta por lo que se hará valer el cupo ganado del elenco iraní. Según el citado diario, la intención del funcionario no solo serían futbolísticas ya que con este acercamiento estaría tratando de dejar atrás los cruces verbales entre Donald Trump y Roma.

Gianni Infantino y Donald Trump

"Confirmo que le he sugerido a Trump y a [el presidente de la FIFA, Gianni] Infantino que Italia reemplace a Irán en la Copa del Mundo. Soy italiano y sería un sueño ver a la Azzurri en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen la trayectoria necesaria para justificar su inclusión", indicó Zampolli

Ministros italiano rechazaron propuesta de Zampolli

En Italia, esta noticia no fue tomada de la mejor manera por hinchas y miembros del gobierno. Por ejemplo, el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, aseguró que le daría vergüenza que su selección vaya al mundial de esta manera.

"Leo que el enviado de Trump quiere readmitir a Italia en el Mundial: me parece vergonzoso. A mí me daría vergüenza", declaró a la prensa en las últimas horas.

Por otro lado, el ministro de Deportes, Andrea Abodi, fue aún más contundente al dejar en claro que la presencia de una selección debe darse por lo hecho dentro del campo de juego.

"Primero, no es posible, y segundo, no es apropiado. No sé qué es lo primero. La clasificación se consigue en el terreno de juego", expresó.

De esta manera, Gianni Infantino y FIFA rechazaron el pedido de un amigo cercano de Donald Trump para que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026.