Erick Noriega cerca de jugar en Europa: Importante club del viejo continente negocia fichaje del 'Samurai'

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Erick Noriega se ha convertido en uno de los jugadores peruanos mejor valorados en la actualidad. A poco menos de un año de llegar a Gremio de Porto Alegre, el volante nacional ha destacado tanto en el Brasileirao como a nivel internacional vistiendo las sedas de la Selección Peruana.

Erick Noriega negocia con club de Europa

Semanas atrás, el exjugador de Alianza Lima fue vinculado a otros equipos de Europa y de la MLS. Sin embargo, estas versiones no fueron más que rumores ya que su actual equipo no recibió ninguna oferta formal por hacerse con los servicios del 'Samurai'.

Ahora, en las últimas horas se ha conocido sobre el interés real de uno de los clubes más grandes de Portugal como lo es el Sporting Lisboa. Según el periodista Gerson Cuba de Ovación, el elenco portugués ya conversa directamente con Erick Noriega para llegar a un acuerdo con el jugador.

En caso de llegar a buen puerto, se enviará una oferta formal a Gremio de Porto Alegre para concretar la operación. Es importante precisar que el elenco brasileño ha dejado en claro que solo aceptará un monto mayor a los 8.5 millones de dólares por el integrante de la Selección Peruana.

"Erick Noriega tiene una conversación formal del Sporting de Lisboa, de Portugal. El club portugués viene dialogando con el jugador para luego negociar con Gremio. De concretarse la venta, Alianza Lima aún mantiene el 20% del pase del jugador", indicó el hombre de prensa.

Erick Noriega es uno de jugadores peruanos más destacados de la actualidad.

Alianza Lima recibiría millonaria suma

Esta millonaria operación no solo beneficiaría al futbolista nacional y a su actual equipo, sino también a Alianza Lima que estableció una cláusula más que importante en el contrato de venta ejecutado a mediados del 2025.

Como se conoció en su momento, el elenco blanquiazul se quedó con el 20 % del pase del 'Samurai' pensando en una futura venta. Por ello, si el jugador es vendido por los 8.5 millones de dólares que exige el elenco tricolor, los blanquiazules recibirán la jugosa cifra de 1,6 millones.

Es importante precisar que el volante ya sabe lo que es jugar en el exterior ya que estuvo en fútbol japonés durante varios años antes de pegar la vuelta a la Liga 1.

En resumen, Erick Noriega viene dialogando con Sporting Lisboa de Portugal un posible traspaso desde Gremio de Porto Alegre. El mediocampista partiría al fútbol europeo tras su buen momento en el fútbol brasileño.