La selección peruana enfrentará a Haití: Será el segundo rival de la fecha FIFA de junio

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana disputará un nuevo amistoso en la era de Mano Menezes. Se hizo oficial que la Blanquirroja enfrentará a su similar de Haití, conjunto centroamericano mundialista, en la fecha FIFA de junio. Este será el segundo rival que tendrá en dicho mes, el primero será España.

Un nuevo reto en junio: Haití

Tras la carta de presentación de Mano Menezes como director técnico del combinado patrio ante Senegal y Honduras, ahora se conoció al segundo rival con el que se medirá en la fecha FIFA de junio, uno ya está confirmado: España.

Pues bien posteriormente a haber afrontado esos dos primeros amistosos en el continente europeo, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó que el siguiente compromiso de preparación sería ante España en el citado mes, sin embargo, quedaba pendiente la otra selección con la que se toparía.

En tal sentido, tras concretar negociaciones se concretó que Haití será el cuarto oponente con el que se verá las caras el 'equipo de todos' en lo que va del presente año. Cabe señalar que el cuadro centroamericano estará presente en el Mundial 2026.

El conjunto haitiano bucará ponerse a punto para lo que será su debut en la cita mundialista y a su vez este duelo será una especie de termómetro con el que se evaluará el rendimiento y crecimiento de la Bicolor que hoy dirige el estratega brasileño Mano Menezes.

¿Cuándo será el partido de la selección peruana frente a Haití?

Hay que mencionar que, el próximo cotejo entre la selección peruana y Haití se jugará el viernes 5 de junio en Miami, en el Nu Stadium de propiedad del Club Inter Miami, donde juega Lionel Messi. previo al encuentro ante la escuadra española, el cual ya está pactado para desarrollarse el próximo 8 de junio en el Estadio Cauthémoc, de la ciudad de Puebla.

Sobre los haitianos hay que señalar que integran el grupo C de la Copa del Mundo 2026 teniendo como rivales a Brasil, Escocia y Marruecos. Debutará el próximo 13 de junio frente a la escuadra europea por lo que el partido ante la Blanquirroja será una de sus últimas pruebas de cara a la justa mundialista.

Como vemos, la selección peruana llegó a un acuerdo para que su similar de Haití, conjunto que estará presente en el Mundial 2026, será el cuarto rival al que enfrente en el presente año bajo la dirección técnica del brasileño Mano Menezes.