Luto en el modelaje nacional tras fallecimiento de ex Miss Perú Universo: Familiares y amigos lamentan su partida

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo del modelaje peruano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de una querida exreina de belleza a los 65 años de edad La noticia conmocionó a quienes la siguieron así como la admiraron por su entereza y determinación tras presentar problemas de salud recientemente.

Murió la ex Miss Perú 1979 a los 65 años

La psicóloga y actriz peruana Olga Zumarán compartió la triste noticia de la partida de su entrañable amiga Jacqueline Adelaida Brahm Flechelle, quien en vida fue la Miss Perú Universo 1979. El hecho lo reveló a través de su cuenta oficial de Facebook con unas sentidas palabras acompañadas de un video en la que ambas se muestran tras un último encuentro en enero.

"Hoy despedimos a una mujer que no sólo fué belleza, sino también corazón, historia y presencia. Miss Perú Universo 1979 Jacqueline Brahm Flechelle", se lee al inicio de su mensaje público.

Además, manifestó con añoranza el privilegio de haber tenido presente en su vida a la exmodelo, por tener la oportunidad de poder conocerla de cerca, de compartir "momentos inolvidables" al igual que "conversaciones sinceras" y su "amistad" la cual aseguró que siempre la llevará con ella.

"Hoy me quedo con lo auténtico, con lo vivido, con lo que fue de verdad. Me complace haber estado cerca de ti, en tus últimos meses con Felipe Alejandro Recabarren Valdivia y amigos cercanos, pasar momentos felices y juntas", añadió la también ex Miss Perú Mundo.

En tal sentido, Zumarán se despidió de su amiga anhelando que descanse en paz y afirmando que Jacqueline Brahm Flechelle siempre estará presente en su "recuerdo" y "cariño". Y por último extendió expresó sus condolencias al esposo, hija y familia de la Miss Perú 1979.

Publicación de Olga Zumarán

¿Quién fue Jacqueline Adelaida Brahm Flechelle?

De acuerdo al historiador de concursos de belleza, Julio Rodríguez Matute, la exreina de belleza Jacqueline Brahm Flechelle nació en Lima el 10 de agosto de 1960 y, por ende, era del signo Leo, según el horóscopo. Y sufrió de cáncer hasta hace unos años, enfermedad que aparentemente había superado. Asimismo, precisó que la ex figura del modelaje falleció por problemas de salud la madrugada del pasado jueves 16 de abril a la edad de 65 años.

Fue representante de Lima Provincia cuando logró ser coronada Miss Perú 1979 el 26 de junio de ese año. Con 19 años, representó al país en el certamen Miss Universo 1979 celebrado en Perth, Australia.

Es así como el mundo del modelaje nacional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jacqueline Adelaida Brahm Flechelle, quien fue popularmente conocida como Miss Perú 1979, a los 65 años. La lamentable noticia fue confirmada por la exreina de belleza Olga Zumarán, quien le dedicó un sentido mensaje de despedida a su amiga.