España lo sufre: Lamine Yamal se perderá el resto de la temporada por lesión y podría no llegar al Mundial

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026 que tendrá como partido inaugural al México vs. Sudáfrica el próximo 11 de junio. Y por estos días, la lesiones en las principales figuras del mundo han conmocionado a miles de hinchas ya que varios de ellos podrían perderse esta Copa del Mundo debido a la gravedad de sus dolencias.

Lamine Yamal se perdería el Mundial 2026

Un ejemplo de ello es la figura de Barcelona y de España, Lamine Yamal quien ha encendido todas las alarmas en su país al salir lesionado del último encuentro por LaLiga. La joven figura anotó un penal ante Celta y luego de ello sintió una molestia que lo obligó a dejar el campo de juego antes del termino del partido.

Como indica el procedimiento, el atacante fue sometido a las pruebas médicas de rigor para conocer exactamente su diagnóstico. Finalmente, el propio club catalán emitió un comunicado en sus redes sociales confirmado que su 10 se perderá el resto de la temporada por una lesión en el tendón de la corva de su pierna izquierda.

Eso sí, el mismo pronunciamiento indica que Lamine Yamal podría llegar al Mundial a pesar que no especifican el tiempo de recuperación que tendrán. Sin embargo, la prensa española indica que el futbolista estaría fuera de las canchas por cuatro semanas.

Barcelona emitió el parte médico de Lamine Yamal.

"Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal padece una lesión en el tendón de la corva de su pierna izquierda (músculo bíceps femoral). El jugador seguirá un plan de tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá el resto de la temporada, y se espera que esté disponible para el Mundial", indicaron.

Las figuras que se pierden el Mundial por lesión

Como todos los años donde hay Mundial, las semanas previas son de mucha tensión ya que diversos jugadores podrían perderse la máxima fiesta del fútbol por dolencias musculares. Por ejemplo, Rodrygo Goes, crack del Real Madrid, no podrá estar en la próxima Copa del Mundo tras sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha.

Otra estrella que estará ausente en la cita mundialista es Hugo Ekitike de Francia tras lesionarse jugando con Liverpool. Finalmente, en las últimas horas se conoció Serge Gnabry de Bayern Múnich tampoco jugará el Mundial con Alemania por una lesión en los abductores.

De esta manera, Barcelona confirmó que Lamine Yamal se perderá el resto de la temporada, pero también indicó que podría perderse el Mundial 2026 con España.