¡Con solo 16 años! George Espinoza obtuvo medalla de oro en atletismo en los IV Juegos Suramericanos 2026

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un orgullo nacioanl. El joven deportista nacional George Espinoza, de tan solo 16 años, obtuvo la medalla de oro tras coronarse campeón en la disciplina de atletismo en los IV Juegos Suamericanos 2026, que se vienen celebrando en Panamá.

Un atleta de oro de solo 16 años

El deportista peruano George Efraín Espinoza Claudio brilló en los 5000 metros de marcha masculina y se coronó campeón en los IV Juegos Suramericanos Panamá 2026. El atleta de solo 16 años se alzó con la medalla de oro al marcar un tiempo de 21:37.28, consolidando el éxito del atletismo peruano en territorio panameño.

"Una alegría tremenda, me vengo preparando mucho para esto. Se lo dedico a mi entrenador, a mi colegio, mi papá, mi mamá, mis hermanos, en especial a mi mamá que siempre estuvo en los días donde casi yo me rindo. Te amo mucho madre, gracias. A todas las personas, a los peruanos que me alentaban, el resultado no es mío es de mi entrenador", manifestó contento.

En tal sentido, añadió que si bien las condiciones climáticas del país dificultaron un poco el trámite de la competencia, supo salir airoso y lograr la tan ansiada medalla para el país. "¡Arriba Perú!", exclamó con orgullo Espinoza Claudio desde la Ciudad de Panamá.

Cabe señalar que, en esta prueba tambiéne estuvo presente su compañero Hugo Mamani, quien lastimosamente fue amonestado y no calificó, pero eso no fue impedimento para que celebre el triunfo de su par.

El Team Perú suma 28 medallas de Perú

Hay que mencionar que, el éxito de Espinoza se suma al obtenido recientemente por Thiago Goyzueta, quien también se colgó el oro en los 1 500 metros. Goyzueta destacó que este logro es fruto de años de sacrificio y entrenamiento a doble turno.

El Perú acumula 8 medallas de oro, destacando en disciplinas como Lucha Libre, Surf, Taekwondo y Atletismo. A esto se suman 10 medallas de plata, con fuerte presencia en Lucha, Tenis de Mesa y Natación, y 10 medallas de bronce obtenidas en Judo, Boxeo, Tiro con Arco, Taekwondo y Bádminton. El total de 28 preseas posiciona a la delegación peruana como una de las más competitivas de la región en esta categoría juvenil.

En una jorna importante para el atletismo, el joven deportista nacional George Espinoza, de tan solo 16 años, se alzó con la medalla de oro tras coronarse campeón en marcha atlética en los IV Juegos Suramericanos, celebrados en Panamá.