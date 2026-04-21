Fabián Bustos rompió su silencio y se pronunció sobre una posible vuelta a la 'U' ¿Será el reemplazo de Rabanal?

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario atraviesa por el momento deportivo más complicado en lo que va de la temporada tras la salida de Javier Rabanal del cargo de entrenador. La directiva llegó a esta decisión luego de los malos resultados obtenidos en la Copa Libertadores y en el Torneo Apertura donde están casi fuera de la pelea.

Fabián Bustos habló sobre una posible vuelta a Universitario

Como era de esperarse, los hinchas se volcaron a las redes sociales a proponer diversos nombres como el de Jorge Fossati o Fabián Bustos. Precisamente, este último se pronunció en las últimas horas sobre la posibilidad de pegar la vuelta al club donde supo ser campeón en la temporada 2024.

Como se recuerda, el estratega argentino es actualmente entrenador de Millonarios de Colombia donde no atraviesa por un buen momento. Esta vez, su asistente y mano derecha, Edgardo Adinolfi fue consultado sobre Universitario y un posible regreso al fútbol peruano.

Sin embargo, el compañero de Fabián Bustos descartó totalmente esta posibilidad señalando que se encuentran muy bien en el fútbol colombiano y que no se moverán de aquel club. Con ello, descartó rotundamente la posibilidad de reemplazar a Javier Rabanal en el equipo de Ate.

"Imposible. No vamos a salir de acá (Millonarios) recién llegamos y estamos bien la verdad", indicó a la prensa.

Fabián Bustos fue pieza clave en el tricampeonato de Universitario.

Ricardo Gareca también descartó volver a la 'U'

Otro nombre que comenzó a sonar tras la salida de Javier Rabanal fue el de Ricardo Gareca quien sabe lo que es ser campeón con los merengues allá por el 2008. Además, goza de un gran cariño por parte de la fanaticada nacional debido a su exitoso paso por la Selección Peruana entre el 2015 y 2022.

Sin embargo, el 'Tigre' también descartó un posible regreso a Universitario debido a que aún mantiene un compromiso comercial con su podcast 'La Sustancia' lo cual le impide entrenar a cualquier club, por lo menos hasta el Mundial 2026.

"Por contrato tengo que estar hasta después del Mundial, eso me impide trabajar en algún club. Por el momento no puedo hacer absolutamente nada. Solo me queda comentar de lo que me gusta, que es el fútbol. Y en eso estoy. ¿Trabajar a nivel de equipo? No", reveló.

En resumen, Fabián Bustos, actual entrenador de Millonarios de Colombia, descartó rotundamente un posible regreso a Universitario. Este anunció lo hizo su asistente Edgardo Adinolfi al ser consultado por la prensa cafetera.