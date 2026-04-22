Agustín Lozano reafirma deseo para que Cusco sea localía de la Selección Peruana en las próximas Eliminatorias

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A pesar que falta más de un año para iniciar el largo camino rumbo a la próxima Copa del Mundo, la Federación Peruana de Fútbol ya viene trabajando en lo que serán las próximas Eliminatorias que darán un boleto a este importante certamen.

Lozano quiere que Cusco sea sede en las Eliminatorias

Por ejemplo, tanto Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, como su presidente, Agustín Lozano, han deslizado la firme posibilidad de jugar en la altura contra las selecciones más poderosas de Sudamérica buscando una ventaja deportiva ante las diferencias futbolísticas.

Justamente, el mandamás de la Federación Peruana de Fútbol utilizó su cuenta de Tiktok para reafirma su deseo de que la ciudad de Cusco pueda ser una de las sedes de la Bicolor en las próximos Eliminatorias Sudamericanas.

El presidente de la FPF aprovechó la oportunidad de que la selección femenina viene disputando la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025-26 en dicha ciudad. De acuerdo a esta experiencia, Lozano indicó que la capital arqueológica del Perú parte como una fuerte candidata para ser presentada ante Conmebol como sede de la Bicolor.

"Una ciudad que ha tratado muy bien a nuestra Bicolor femenina y que hoy se convierte en una potente candidata para ser una de nuestras sedes de nuestra selección absoluta en las próximas Clasificatorias al Mundial 2030", inició.

Seguidamente, el directivo aseguró que esta posibilidad podría concretarse gracias a la ayuda de la hinchada que suele acompañar al equipo de todos a pesar de los resultados adversos.

"Las mismas condiciones que venimos dando a nuestra selección femenina la podemos hacer con la selección absoluta masculina. Se que podemos lograrlo con la ayuda de nuestra incondicional hinchada que nos sigue por todo el mundo", añadió.

Nuevo amistoso confirmado para la Selección Peruana

Respecto a los próximos amistosos de la Selección Peruana, en las últimas horas se confirmó al segundo rival del combinado patrio en la fecha FIFA del mes de junio. Unos días antes de medirse ante el campeón de la Eurocopa, España, el equipo de todos chocará con Haití.

Según indicaron en L1 Max, el duelo se dará el viernes 5 de junio en Miami, exactamente en el Nu Stadium de propiedad del Club Inter Miami.

En resumen, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, reafirmó su deseo de que Cusco sea una de las sedes de la Selección Peruana en las próximas Eliminatorias Sudamericanas.