Entradas para Universitario vs. Palmeiras: ¿Cuál es el cronograma de venta establecido por la 'U'?

Universitario de Deportes se encuentra próximo a afrontar uno de los cotejos más importantes de su participación en la Copa Libertadores 2025. En esta oportunidad, el conjunto crema se verá las caras con Palmeiras, uno de los grandes favoritos para alzarse con el título, en la fase de octavos de final.

Universitario vs. Palmeiras: cronograma de venta

El club merengue recurrió a su cuenta oficial de 'X' para publicar el cronograma de la venta de entradas para el duelo de ida que sostendrá ante 'el Verdão', el próximo jueves 14 de agosto, perteneciente a los octavos de final de la Libertadores 2025.

"Hagamos historia juntos. Anunciamos el cronograma de venta de entradas para nuestro partido ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores", se visualiza en la descripción de la publicación.

Asimismo, se indica que el sábado 9 de agosto los socios cremas y adherentes podrán adquirir sus boletos desde el mediodía. Por su parte, los abonados Libertadores, Clausura y pack Monumental fueron derivados para el domingo 10 de agosto, en el mismo horario. Mientras que la hinchada crema en general tendrá la posibilidad de comprar sus tickets el lunes 11 de agosto, desde la misma hora que el resto.

De igual manera, precisaron que los socios y adherentes del club contarán con la posibilidad de comprar solo dos entradas. En tanto, los compradores de abono Clausura, pack Monumental y pack Libertadores podrán adquirir un ticket.

¿A qué hora se llevará a cabo el partido Universitario vs. Palmeiras?

El cotejo entre Universitario y Palmeiras, se disputará el próximo jueves 14 de agosto, desde las 7 y 30 de la noche, en el estadio Monumental. Así lo confirmó la Conmebol, ente rector del fútbol sudamericano. Por otra parte, la definición de vuelta se disputará en el Allianz Parque, de Sao Paulo, el jueves 21 de agosto.

¿Qué arbitro dirigirá el partido Universitario vs. Palmeiras?

El árbitro argentino Facundo Tello fue designado para dirigir el encuentro entre Universitario y Palmeiras. Lo acompañarán sus compatriotas Juan Belatti y Maximiliano del Yesso. Además, como cuarto árbitro estará Luis Lobo.

Además, cuenta con una amplia experiencia internacional. Ha dirigido partidos de Eliminatorias Sudamericanas, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Mundial de Qatar 2022 y el reciente Mundial de Clubes.

