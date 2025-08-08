¡Gran noticia! IPD y Conmebol inician diálogo para remodelar y ampliar el Estadio Nacional

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La infraestructura deportiva en el Perú siempre ha sido uno de los talones de Aquiles en el país. Sin embargo, esto podría comenzar a cambiar luego que se iniciaran conversaciones entre el IDP y Conmebol para la remodelación y ampliación de nuestro primer escenario deportivo: el Estadio Nacional.

Así lo dieron a conocer a través de las redes sociales del Instituto Peruano del Deporte donde se reveló que el presidente de la entidad, Federico Tong, tuvo una reunión con un alto funcionario de la Confederación Sudamericana de Fútbol en Paraguay.

Estadio Nacional será remodelado y ampliado

Según indicó este pronunciamiento, el acuerdo contempla que el Estadio Nacional sea remodelado y su aforo será ampliado de 45 mil espectadores a 50 mil. Como se recuerda, el coloso de José Díaz fue completamente renovado durante el gobierno de Alan García en el año 2011.

"El Gobierno del Perú, a través del IPD, ha iniciado conversaciones clave con Conmebol para concretar una cooperación técnica histórica en la remodelación, intervención y construcción de estadios de fútbol a nivel nacional, empezando por el Estadio Nacional", iniciaron.

Aquella vez, se colocó una estructura metálica en la fachada, se agregó butacas a las cuatro tribunas del recinto deportivo, entre otras mejoras. Ahora, esta intervención podría dejarlo a la par de los mejores escenarios de Sudamérica.

"El presidente del IPD, Federico Tong, se reunió con Frederico Nantes, Director de Operaciones y Competencias de CONMEBOL, con el objetivo de remodelar el Estadio Nacional que incluirá el aumento de su aforo de 45 a 50 mil espectadores. Una intervención no realizada desde el 2011", añadieron.

Mejoras en otros estadios

El acuerdo también contempla una remodelación al Estadio San Marcos para que pueda ser una alternativa a los torneos de la Federación Peruana de Fútbol que se juegan todos los años.

Por último, se indicó que se edificará un escenario deportivo exclusivamente para el fútbol femenino que viene en crecimiento en los últimos años.

"Asimismo, el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también será intervenido, respondiendo a la urgente necesidad de escenarios deportivos para los clubes de las Ligas 1, 2 y 3. También se proyecta la construcción del primer estadio exclusivo para el fútbol femenino, que estará ubicado en el Complejo de Villa María del Triunfo", añadieron.

De esta manera, el IPD y Conmebol iniciaron diálogos para remodelar y ampliar el Estadio Nacional, Estadio San Marcos y la creación de un estadio solo para el fútbol femenino.