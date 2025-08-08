Sporting Cristal suma un refuerzo sorpresivo: Ficharon a Cristian Benavente hasta el 2026

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal se tomó enserio este mercado de pases de medio año al reforzarse de la mejor manera de cara a lo que resta de la temporada. Luego del fichaje de Miguel Araujo y la esperada incorporación de Luis Abram quien llega procedente de la MLS, ahora se suma un nuevo futbolista, pero esta vez en zona de ataque.

A través de sus redes sociales, el equipo rimense anunció la llegada más que sorpresiva de Cristian Benavente. El popular 'Chaval' deja la liga de Rumania donde estuvo solo por unos meses tras haberse sumado a las filas de Gloria Buzau.

Cristian Benavente nuevo jugador de Sporting Cristal

El fichaje de Miguel Araujo generó un impacto inmediato en el primer equipo de Sporting Cristal ya que hasta el momento, con cuatro fechas del Torneo Clausura disputadas, no han recibido gol alguno.

A eso se le suma que Luis Abram también se sumó a tienda celeste por lo que ahora los dirigidos por Paulo Autuori tendrán una pareja de defensores centrales que ha sabido ser titular en la Selección Peruana.

Sin embargo, la preocupación mayor de los hinchas es la zona ofensiva ya que desde inicio de temporada han carecido de eficacia en esa parte del campo. Ante ello, la llegada de Cristian Benavente podría ser una solución para los bajopontinos teniendo en cuenta que el 'Chaval' sabe moverse por todo el frente de ataque, además de tener gol.

¡Bienvenido al Rímac, Cristian!



Nos complace en presentar a Cristian Benavente como nuevo jugador del Club Sporting Cristal hasta diciembre de 2026.



¡A darlo todo por la Celeste! 💪#SaludBenavente#FuerzaCristal pic.twitter.com/CWak56c4lP — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) August 8, 2025

Feliz de estar en Sporting Cristal

Al igual que Luis Abram, el defensor formado en las inferiores del Real Madrid, fue presentado públicamente en una conferencia de prensa llevada a cabo en la sala de prensa de la institución en La Florida.

Ahí, el futbolista de 34 años se mostró feliz de llegar a otro grande del fútbol peruano y dejó en claro que dará lo mejor de sí para lograr los objetivos planteados.

"Para mí es un día muy importante. Pertenecer a una institución como Sporting Cristal, un club grande, para mi es un honor", indicó.

Es importante precisar que, el cuadro bajopontino se ubica segundo en la tabla de posiciones con 10 puntos tras haber logrado 3 victorias y un empate en este arranque de campeonato.

De esta manera, Sporting Cristal sorprendió a sus hinchas al anunciar el fichaje de Cristian Benavente. El atacante formado en las inferiores del Real Madrid firmó por una temporada y media y se sumará de inmediato a los trabajos del primer equipo celeste.